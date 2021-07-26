有些人天生倒楣，常常無緣無故就被討厭，搜狐網命理專欄點名，處女座、雙魚座、水瓶座的人最容易被抹黑，常常自己什麼也沒做，沒主動招惹別人，卻因為個性上的小缺點而被別人攻擊，躺著也中槍。

▍第三名：處女座

處女座天性內斂理性，不愛把私人情緒表現給外人看，尤其有心事的時候，不僅不會說出口，更聽不進去他人的建議，總是喜歡自己生悶氣，有時顯得過度任性。在生活中，就連家人及朋友都無法忍受他們的完美主義，例如：別人已經整理過的物品，他們總會再去幫忙收拾一遍，令不少人感到無言。

▍第二名：雙魚座

雙魚座有著嬌弱的外表，就連個性都十分柔軟，擁有一顆善良、脆弱的玻璃心，看起來相當無辜、沒心機，但如果已經老大不小還賣萌，不免讓人受不了，因此常常引來吐槽。建議雙魚座的人還是要學著成熟一點，不要處處依賴他人。

▍第一名：水瓶座

水瓶座的思維不是一般人能夠跟得上的，他們經常一個話題還沒有聊完，就立刻跳到另一個話題上，是當之無愧的打岔王，不少人都會因此不滿，認為他們很不尊重人，但是他們依然無動於衷，更會表現出一副無所謂的態度，因此經常默默被討厭。