二十世紀八○年代，密西根大學的政治學家羅伯特．艾瑟羅德（Robert Axelrod）組織了一次賽局競賽。比賽的內容就是囚徒困境，參賽者要設計電腦策略，決定什麼情況下合作，什麼情況下背叛。各路學者提交了不同的策略演算法，大家兩兩輪流比賽，看最後誰的收益最大。

出乎意料的是，最後勝出的是一個非常簡單的策略，它的英文叫作「Tit for Tat」，一般翻譯成「以牙還牙」。這個策略是如下運作的。

第一，不管與誰比賽，第一輪我都選擇合作。

第二，第一輪過後，我就複製對手上一輪的做法。

你上一輪要是與我合作，我下一輪也與你合作；你要是背叛了我，我下一輪也背叛你；如果你在哪一輪又選擇合作了，那我還是繼續與你合作。我的合作、報復、原諒，都只是模仿你上一輪的動作。

別人怎麼對我，我就怎麼對別人。用俗話來說，就是「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」。

艾瑟羅德覺得這也太簡單了，肯定有其他能戰勝以牙還牙的辦法。於是他又發起了第二次競賽，更多的賽局理論專家參與，出現了更複雜的演算法，可最後勝出的還是以牙還牙。

我們仔細分析以牙還牙這個策略，最有意思的一點在於：它和任何一個對手比賽的時候，最多是打成平手，只會讓自始至終選擇背叛的對手比它多占一輪的便宜。可就是這樣，最後算總帳時，它的收益會超過其他人，因為它既不當冤大頭，也不自尋死路。這是一個保守的策略，就好像是個以直報怨的老實人，但是最後老實人勝出了，這是一個多麼令人高興的發現。

我們可以說，以牙還牙，簡單、粗暴、有效。

後來艾瑟羅德寫了一本書，叫《合作的競化》（The Evolution of Cooperation），現在已經是名著了。人們從這本書中看到了人類文明的希望，我們終究會走向合作。

但是你可能不知道的是，以牙還牙其實是一個脆弱的策略。這個策略對「錯誤」很不友好。

電腦總是精確的，但真人賽局可能會操作失誤。比如我們設想有A和B兩個人，都是按照以牙還牙的策略進行比賽。他們倆一直都是合作，但是在某一輪，A操作失誤，導致B把合作當成了背叛。下一輪，B就會報復A。這又導致再下一輪，A要報復B……兩個人就陷入再也無法合作的循環。

這不就是冤冤相報嗎？就像巴勒斯坦和以色列，幾十年的世仇，舊的傷口還沒抹平，又添新的仇恨，怎麼調解都調解不成。他們都不是壞人，也許他們只是以直報怨的老實人。

生活中有時候也會出現這樣的情況，小孩打架之後還能和好，可是成年人講原則，兩個好朋友因為一次誤會，可能一輩子都不來往了。

所以在真實世界中，以牙還牙並不是最好的策略，它不夠寬容。賽局理論專家提出過一個改進版的以牙還牙：對方背叛我一次，我繼續合作；對方連續背叛我兩次，我再報復。研究表明在有可能出錯的賽局中，這個辦法的效果比以牙還牙更好。

真實生活中，別人可能犯下無心之過，你也可能誤判。有句話叫「退一步海闊天空」，強人通常不喜歡這句話，但是這句話其實很有道理，寬容能避免脆弱。不過請注意，這句話的關鍵字是「一步」。退一步是寬容，退兩步就是縱容了。

說到這裡，我不禁想起了錢鍾書小說《圍城》的結尾。方鴻漸和妻子孫柔嘉爭吵。方鴻漸在回家的路上「蓄心要待柔嘉好」，而在家中等丈夫回家吃飯的孫柔嘉也「希望他會跟姑母和好，到她廠裡做事」。兩人都抱持著正向的願望，希望達成合作。結果一見面，說幾句話又翻臉了，還動手了。

有人說《圍城》的主題，並不是說婚姻是個圍城，而是在說人無法掌控自己的命運。方鴻漸不知道為什麼就與孫柔嘉結婚了，也不知道為什麼婚姻就破裂了。

總是事情改變人，人改變不了事情。人也改變不了賽局。

但真的是這樣嗎？本來是想合作的，為什麼就不能合作呢？如果有一方能寬容一點，被冒犯了也再給對方一次機會，或許就不會是這樣悲劇的結局。

【問與答】

讀者提問：

既然在現實生活中，操作失誤難以避免，那麼是不是可以（在報復之前）透過更頻繁、有效的溝通和資訊共享，來消除潛在的誤會。當然溝通也會有成本，但起碼在重要的事情上這麼做。這樣的做法是否更優？

萬維鋼：

是的！所以有句話說：「要與朋友拉近距離，而對敵人要更近。」古巴導彈危機之後，美、蘇兩國一看這樣的局面太過危險，心想千萬別因為誤會大打出手，所以雙方建立了「熱線」，有任何事情先打電話問問，消除誤會。

一九六七年第三次中東戰爭，美、蘇雙方都沒有參戰，但是雙方的艦隊都在附近有所行動。這個時候熱線就起到了作用，雙方在幾天之內打了幾十次電話，明確表示這只是一般的行動，並不是打算參戰。後來建立熱線溝通的辦法就流行起來了。美國和中國、中國和蘇聯、印度和巴基斯坦、南韓和北韓之間都有熱線。

熱線這個主意是誰出的呢？最早是古巴導彈危機之後，甘迺迪政府組織的一個專家小組提出來的。這個專家小組的領導者，正是諾貝爾獎得主、賽局理論策略矩陣的發明人，湯瑪斯．謝林。

熱線的建立不是為了交流感情，也不是為了友好合作，而是敵對的雙方為了避免誤會。事實上，冷戰沒有變成熱戰，建立了熱線的各方的確沒有動不動就打起來，熱線在其中起了很大作用。這讓我們忍不住設想，世上有多少衝突是因為誤會而起呢？如果大家都足夠理性，仗還有必要打嗎？

對比之下，在同事、鄰里、夫妻之間，包括有些公眾人物在社群網站上，不交流還沒事，一交流反而因為幾句話沒說好就爆發了衝突……這不把湯瑪斯．謝林笑死了嗎？

(本文摘自《高手賽局》/遠流出版)

【作者簡介】

萬維鋼

「羅輯思維」節目策畫人、「得到」App訂閱專欄「萬維鋼．精英日課」主講者、暢銷作家。善以說故事的方式，將複雜深奧的思想轉化為新奇有趣、易於理解的知識與觀點。

一九九九年畢業於中國科技大學，二○○五年獲得美國科羅拉多大學物理學博士，曾長期從事核聚變等離子體物理研究。自詡以理工思維理解世界，主張用科學精神鑽研社會現象，擅長讓高深道理落地，最愛激發讀者思考。著有暢銷書《高手思維》、《高手學習》、《萬萬沒想到》、《智識分子》等。