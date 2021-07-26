根據《財訊》報導，疫情造成半導體供應鏈緊張，除了造就了台積電護國神山的地位，也帶動兩大產業成長，那就是面板產業與記憶體產業。其中，記憶體產業受益於在家工作以及相關娛樂需求，終端電子產品與雲端伺服器出貨大增，帶動相關記憶體需求成長。

指標1》需求成長比擴產快

根據工研院產科國際所統計指出，台灣在2020年的記憶體相關製造產值達到1千9百億元新台幣，年增19.4%；而其最新預估，2021年記憶體製造可達2千5百億元，年增率超過3成。不僅將超越整體半導體產值成長幅度，也超越晶圓代工與IC設計產值成長幅度。

《財訊》報導指出，若以全球市場規模與成長來看，根據IC Insights預測，記憶體的上升走勢將持續到2022年，總銷售額達到1804億美元，比2018年的高峰1633億美元還高。而IC Insight也預計全球記憶體市場將在2023年達到下一個循環週期高峰，整體市場收入將達到近2千2百億美元，首次突破2千億美元，然後在2024年進入衰退。

若要看記憶體未來的發展空間，就必須觀察兩大重要指標。首先從需求面來看。自疫情爆發以來，消費性電子終端產品，包括遊戲機、筆電受益於居家經濟，都有相當大的銷售成長，整體市場需求暫時還沒有冷卻的跡象。而2020年智慧型手機雖然受到疫情干擾，以及華為被制裁影響，供需出現亂流，但今年以來可以看到取代華為地位的業者已經出現，智慧型手機也恢復生產秩序，整體出貨也回到成長的軌道上。

《財訊》團隊採訪業界專家表示，以記憶體使用量來看，PC設備平均都已經提升到16CB，高階電競更是32 GB起跳，而中高階手機使用的記憶體／儲存容量也從過去的平均8 GB／128 GB容量提升至12GB／256 GB，記憶體需求也明顯增加。再加上汽車電子在智慧與多媒體功能方面的強化，單一汽車需要的記憶體容量需求相較起傳統汽車，都有5到10倍以上的增長，由於需求成長速度超過業者擴產速度，記憶體供需緊張的狀況未來數年內恐怕都很難緩解。

指標2》美中角力拉大缺口

《財訊》分析，再者，從地緣政治來看。隨著美中關係劍拔弩張，中國記憶體產業已遭點名會是下一波被制裁的對象，將可能導致中國相關業者無法出口、無法獲得機台設備，甚至相關製造材料的供應也將中斷。