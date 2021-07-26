就好像生物演化是基因的競爭，文化演化是「迷因」（Meme）的競爭一樣，賽局的演化，是策略的競爭。如果使用一個策略能帶來好的報償，人們就會模仿這個策略，這個策略就會流行開來。「演化賽局理論」就是專門研究策略流行規律的學問。

●從上帝視角來看 策略可以演化。

一個最簡單的例子是左撇子和右撇子的賽局。如果社會上大部分人都慣用右手，家長的最佳選擇就是讓自己的孩子也盡量用右手，不然大家圍著圓桌吃飯，左手拿筷子容易與身邊的人衝突。在這個賽局中，應該選擇和多數人一致的策略。

哪怕在某一時刻，社會上左撇子和右撇子的人數正好一樣多，這個平衡也不是穩定的，只要其中一方的人數稍微多一點，其他人的最佳選擇就應該跟著改變。這不是盲從，僅僅是因為這麼做有好處。

到底要在什麼比例下跟隨主流，甚至要不要跟隨主流，都取決於具體的賽局格局。

比如一個簡化版的人類求偶故事。假設世界上只有兩種婚姻觀念：一種結婚純粹是為了感情，另一種純粹是為了物質。一個重物質的型男和一個重物質的型女結婚，兩人有共同語言，我們假設他們從婚姻中獲得的報償都是一分。重感情的型男和重感情的型女在一起理應享受更好的婚姻生活，我們假設他們的報償高一點，都是兩分。但是如果夫妻雙方一個是物質型，一個是感情型，這門婚姻就毫無樂趣可言了，假設他們的報償都是零分。我們再進一步假設結婚配對是隨機的。

在這樣的情況下，應該選擇做物質型的人，還是感情型的人？

這其實是一道數學題，答案和當前社會上不同類型的人的人數比例有關係。假設物質型的人占比是p，那麼感情型的人占比就是1-p。

如果一個物質型的人隨機配對結婚，他所預期的報償期望值應該是p×1＋(1-p)×0，感情型的人的預期報償則是p×0＋(1-p)×2。如果p大於三分之二，物質型的人報償會更高，這時就應該選擇做物質型的人；如果p小於三分之二，就應該選擇做感情型的人。

蜥蜴求偶賽局是個真實的故事，人比蜥蜴複雜得多，我們這裡只能考慮一個非常理想化的模型，而且還用了一點數學知識，由此得出的這個道理是非常直觀的。

如果社會上大部分人都是物質型，你就更可能跟物質型的人結婚，所以你最好也做一個物質型的人。反過來說，如果社會上有很多感情型的人，那你也應該做感情型的人。什麼是「大部分」呢？我們假設的模型標準是在人群中占比分界線為三分之二比三分之一。這個數值是賽局的報償決定的。

你可能會有疑問：在現實生活中雖然大部分人都慣用右手，可也有很多左撇子頑強地存在。哪怕周圍人都很重物質，也有很多注重感情的人擁有很恩愛的婚姻生活。確實如此，這是因為在現實生活中做個左撇子，雖然會在社交中有些不便，但也不至於影響生存和生育；現實生活中的婚姻配對不是真的隨機，重感情的人一般而言就會盡量找重感情的人結婚。我們所論述的，僅僅是數學模型。

但即便是這麼簡單的數學模型，也能解釋一些社會現象。我們的社會中的的確確就是絕大多數人是右撇子，人們的確會根據周圍人的策略類型來選擇自己的策略——社會「風氣」，是有規律可循的。

●鷹鴿賽局

再說一個社會現象。職場中的各種人，按照隨和程度，大約可以分成兩種。第一種人容易聽從別人的意見，不喜歡與人發生衝突，處處忍讓，別人總可以想出辦法說服他，我們稱之為「鴿派」。第二種人總是想讓別人聽從他的意見，不怕衝突，處處與人針鋒相對，別人叫他往東，他偏要往西，我們稱之為「鷹派」。

可想而知，鷹派和鴿派相處，總是鷹派占便宜。既然如此，這個世界上為什麼還有那麼多鴿派呢？

這是因為鴿派的策略也有合理之處，我們來分析這個鷹鴿賽局的模型：鷹派對鴿派，鷹派占便宜，我們假定鷹派得到的報償是一分；但鴿派本來就願意與人合作，所以也不算吃虧，鴿派得到的報償是零分；而兩個鷹派在一起互不相讓、兩敗俱傷，我們假定報償都是負一分；又，兩個鴿派在一起相處融洽，我們假定報償都是○．五分。

同樣是假設鷹鴿隨機配對相處。那麼在這個局面中，應該做鷹派，還是鴿派呢？

這也是一道數學題，需要計算各自的報償的數學期望。如果總人口中的鷹派比例是p，鴿派的比例就是1-p。鷹派的預期收益是p×-1＋(1-p)×1，鴿派的預期收益是(1-p)×0.5。我們容易算得：如果現在鷹派占人口比例少於三分之一，做鷹派更合適；如果鷹派比例大於三分之一，則應該做鴿派。

換句話說，在鷹鴿賽局裡，你應該加入「少數派」。因為鴿派會被鷹派占便宜，鷹派的問題則是沒朋友。如果鷹派人數太多，鴿派就不夠用了，做鷹派只會互相傷害，不如做鴿派彼此取暖；而如果大部分的人都是鴿派，做鷹派就有利可圖。

更有意思的是，根據這個理論模型，社會上鷹派和鴿派的人數比將維持在一比二的平衡。這個平衡是穩定的，哪一方的占比低於平衡，就會自動有人加入那一方。

當然，這個模型簡化了各種報償的數值，計算出來的人口比例也可能不符合實際情況。但是它的結論具有普遍意義，它為我們解答了為什麼社會上總是有少數鷹派和多數鴿派。我們抓住了這個現象背後的數學機制，這就是抽象推理的力量。

更複雜的模型能解釋更精細的現象，比如考慮隨著人口密集度增加，人們可以自由選擇與什麼人相處的情況，鴿派可能會有更大的優勢。而這樣的模型就能解釋為什麼現代人相對於原始人變得更溫順了。

我們年輕時候的雄心壯志變成了對社會的低頭，我們感慨世風日下、人心不古，我們囑咐子女不要鋒芒畢露，可我們又暗自期望他們能走一條少有人走的路。這些都彷彿是個性和現實之間的對抗，殊不知一切的背後，都是數學。

(本文摘自《高手賽局》/遠流出版)

【作者簡介】

萬維鋼

「羅輯思維」節目策畫人、「得到」App訂閱專欄「萬維鋼．精英日課」主講者、暢銷作家。善以說故事的方式，將複雜深奧的思想轉化為新奇有趣、易於理解的知識與觀點。

一九九九年畢業於中國科技大學，二○○五年獲得美國科羅拉多大學物理學博士，曾長期從事核聚變等離子體物理研究。自詡以理工思維理解世界，主張用科學精神鑽研社會現象，擅長讓高深道理落地，最愛激發讀者思考。著有暢銷書《高手思維》、《高手學習》、《萬萬沒想到》、《智識分子》等。