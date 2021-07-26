「哎呀！這麼過動，一定是剛剛吃太多糖，Sugar High！」不少家長看著孩子們瘋狂嬉鬧、追逐，認為都是吃糖造成的，畢竟過去常聽到「不能讓孩子吃糖，會出現過動傾向」，也因此不少家長會禁止孩子吃糖，或是把孩子哭鬧、好動的原因歸咎在糖身上，但小孩吃太多糖會過動，是真的嗎？

家長間廣為流傳的「Sugar high」，也就是吃糖後興奮感，指的是小孩在吃了過多糖後會出現過動、衝動或注意力不集中的狀況。

●為什麼會認為糖造成孩子過動？

其實早在1970年代，「Sugar high」的概念就出現了，當時因為製糖技術進步，即使ㄧ般民眾也能輕易吃到糖，也因此有不少科學家開始研究「糖」對身體的影響、糖是否會影響兒童行為，其中美國兒科醫師、過敏專家班傑明．費因戈爾德（Benjamin Feingold）提出了費因戈爾德飲食法（Feingold diet），有助改善過動症。

「這項飲食除去了人工調味劑、甜味劑和防腐劑，糖也被混為一談，」德克薩斯兒童醫院的營養師克里斯蒂．金（Kristi L. King）說。

「40～50年前，因為小朋友很愛吃糖，有許多科學家進行了相關研究，發現吃糖後，孩子出現過動、注意力不集中的表現，但當時科學的辯證、研究設計並不夠嚴謹，可能只是觀察性研究或個人經驗，也因此會有Sugar High的言論出現，」新光醫院家醫科醫師柳朋馳指出。

也因此「Sugar High」逐漸廣為流傳，讓家長覺得糖是造成孩子興奮行為的罪魁禍首，不少家長、老師也確實認為，當孩子吃太多甜食時，情緒容易變得異常興奮、過動。

●後續研究：兒童吃糖後並沒有特別過動、不專心

之後有許多科學家針對糖的影響進行研究，1994年《新英格蘭醫學期刊》的一篇實驗報告就推翻了這樣的言論。實驗當中的飲食分為3類，分別以蔗糖、阿斯巴甜（Aspartame）和糖精（Saccharin）為主，柳朋馳指出，研究人員當時發現，在飲食當中加入大量的糖，並不會造成兒童過動行為增加、注意力不集中等影響。

也有科學家認為可能是父母的想法影響了實驗結果。曾有研究人員給孩子們喝了含有甜味劑的飲料。一組媽媽被告知，她們的孩子喝了高含糖飲料；另一組則被告知真相，結果發現，被告知孩子攝入高糖分的母親，認為他們的孩子更過動、興奮，即使他們根本沒有攝入任何糖分。

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「僅僅認為他們的孩子在吃糖，就會讓媽媽們認為他們的孩子更過動，」金解釋，事實上，通常孩子們吃糖時，可能是因為有趣的事情，像是生日、活動等，這恐怕才是孩子們表現興奮的可能原因，腎上腺素釋放可能可以解釋孩子過度精力充沛的行為。

美國醫學會（JAMA）也曾發表一項分析，梳理了16篇科學論文中23項實驗的結果，而且只納入了使用安慰劑且不知情的研究，也就是說，不管是受試的兒童、父母還是老師，都完全不知道誰吃的是糖，誰使用的是安慰劑。分析結論是，糖並不會影響兒童的行為或認知表現。

2017年，一項發表在《國際食品科學與營養雜誌（International Journal of Food Sciences and Nutrition）》的研究，研究人員調查了糖攝取量對287名8～12歲兒童的睡眠和行為的影響。結果發現，81％的兒童攝取的糖分超過了每日建議糖分攝取量，但總糖分攝取量和行為或睡眠問題無關。將許多研究結果放在一起，即使糖確實會影響過動症，效果並不大，也不會擴展到大多數兒童。

但值得注意的是，柳朋馳指出，有研究發現，近十年來，小朋友過動的比例在增加，可能其實是人工添加物、人工色素等造成孩子過動的表現，而許多糖果中也有添加，目前雖然還無法確認是什麼成分造成過動表現，但還沒有大型研究發現糖和過動、注意力不集中有明顯關聯，即使是本來就有過動的孩子，目前也還沒有證據表明，單純的糖會造成情況加重，恐怕和添加物比較有關係。

雖說Sugar High是迷思，但也不鼓勵孩子們吃糖。柳朋馳強調，若是從小開始吃糖，會增加肥胖風險，且養成吃甜食的習慣，長期下來恐怕會對健康產生深遠的影響。

●柳朋馳：孩子健康飲食觀念從小就要建立

身為二寶爸的柳朋馳，有2個將滿8歲、5歲多的孩子，對於孩子的飲食習慣從小就打下良好的基礎，不只到現在都還沒讓2個孩子喝過含糖飲料，也教導孩子正確觀念，讓孩子能夠正確判斷、做出較好的選擇。「比較需要注意的，仍然是人工額外添加的成分，」他舉例，像是可樂、紅茶、奶茶，其實都沒有讓他們喝過，會跟孩子們說，茶葉有咖啡因或是有一些添加物，對小孩子不好、還不適合喝，孩子也能夠接受。

如果是有明顯添加色素的糖果零食，也不會讓孩子吃，其實孩子如果能理解意思，就能自己把關，他分享，會讓孩子從顏色開始分辨，只要看到顏色很多、很鮮豔，孩子自己就不會去吃。不過並不是說有糖就不能吃，但若是大人吃就覺得很甜的東西，就不太會給孩子吃，因為小孩的味覺更加敏感，在糖分調味的比例上也會較嚴格，即使要加糖，也會選用較天然的糖。

雖然現在健康觀念普及，但還是有不少家長會透過給孩子糖果作為獎勵，一旦品嘗過那些味道，要再教育就會比較困難。「從小就要讓孩子習慣吃天然的東西，在養成小朋友的飲食習慣跟口味上，其實愈早確立，他就不會想要去嘗試那些有添加物的食物，」柳朋馳說。

在從小的觀念灌輸下，即使是在外拿到糖果、零食，孩子無法判斷能不能吃，也能忍住慾望，會帶回來給柳朋馳確認，「我會跟他們說，如果那些糖果零食是不適合他們吃的，我也會用他們喜歡吃、可以吃的其他零食跟孩子交換，其實這樣的做法孩子們都接受，也能避免在外面吃到不適合吃的糖果。」

柳朋馳也提醒，家長對於哪些是孩子適合吃的食物要有概念，像是有咖啡因的巧克力和茶，孩子並不適合，以及孩子愛吃的糖，在攝取頻率、攝取量都需要控制和調整。