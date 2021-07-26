疫情在家親密次數增加，早洩問題藏不住怎麼辦？一名二十多歲男性，近期因居家辦公與女友親密行為更頻繁，卻被女友發現自己僅維持1.5分鐘就射精，無法滿足雙方的需求，男方曾以口服藥物治療以拉長射精時間，但過程中的性快感與滿意度卻明顯下降，甚至伴隨頭暈及頭痛困擾，自覺親密行為只是為了向伴侶交差，自己卻無法從中獲取愉悅感。所幸經醫師評估，改以外用噴劑，不僅沒有影響到射精的感覺，也不再有全身性頭暈、頭痛或噁心困擾，也能讓雙方獲得更高品質的親密行為。

診治上述患者的泌尿科診所副院長蔡嘉駿醫師表示，許多男性不曉得自己患有性功能障礙，往往選擇自行嘗試藥物，效果有限，鼓勵有相關問題者，勇於求醫治療，目前已有外用噴劑等便利性藥物，對於患者的改善有顯著幫助。

●男性多久算早洩？ 需符合三條件

據統計，國內近三成以上男性有早洩問題，影響親密關係的品質。蔡嘉駿醫師表示，早洩的定義是指（1）放入陰道內射精時間小於三分鐘或一分鐘內、（2）患者無法自行控制射精、（3）造成個人或伴侶不滿足，以上三個條件皆要符合才算是早洩。

蔡嘉駿醫師強調，正常人性行為約五至七分鐘才射精，而三至五分鐘屬尚可，三分鐘已經算較短，「低於一分鐘則是真的過短。」至於引起早洩的原因以腦部血清素不足、龜頭過度敏感為主，少數則是來自攝護腺或甲狀腺發炎問題負面影響，建議患者可以通過檢查來排除感染或潛在疾病問題。

●快槍俠越緊張越快 經醫師評估處方用藥 重建男性信心

男性對於本身的表現不佳、伴侶不滿意自身的表現常感到焦慮，蔡嘉駿醫師提到，許多患者一想到要行房就非常緊張，也就更加容易射精，不斷處於惡性循環，甚至常有患者誤以為早洩一定是男性賀爾蒙不足，便自行購買坊間的男性精力補充劑等藥物補充，卻發現效果不明顯。醫師提醒，早洩與荷爾蒙的相關性不足，任意購買成藥、補品使用，反而對身體不好。

早洩應尋求正規治療，蔡嘉駿醫師指出，只要沒有明顯的藥物禁忌症，盡快使用早洩藥物治療建立信心，打破焦慮產生易射精的惡性循環，再漸進減藥或停藥。至於非藥物治療，包含凱格爾運動、深蹲等物理治療方法，雖有助益但效果有限，且持續性與有效性都不足，仍需藥物來改善射精的狀況，蔡嘉駿醫師補充。

●衛福部核可噴劑 治療原發性早洩

針對早洩藥物治療，衛生福利部核可外用噴劑治療原發性早洩，具備大型臨床研究數據佐證，安全性高，有效改善男性早洩症狀。蔡嘉駿醫師說明，最新局部的麻醉噴劑，行房前五到十分鐘噴在龜頭處，有助降低龜頭敏感度，特點是使用方便，不同於早期治療口服藥物需等待一至三小時才能行房。

研究指出，該外用藥物可增加陰莖放入陰道的射精時間，針對未達一分鐘及射精患者，平均可延長近六倍的時間。且局部使用，不會有明顯的頭暈、噁心或頭痛等副作用。

泌尿科診所副院長蔡嘉駿醫師表示，有相關問題者可以和伴侶同來就醫諮詢，目前已有外用噴劑等多元治療方式，有助於醫師及患者共同評估選擇。(示意圖/健康醫療網提供 非新聞當事人)

●有相關困擾者 攜手伴侶就醫諮詢

蔡嘉駿醫師提醒女性，如果男性伴侶的表現時間短、不滿意時，建議多鼓勵對方，帶他來泌尿科進一步討論。同時也提醒男性，平常應戒除菸酒、多做有氧運動，也可進行深蹲及凱格爾運動訓練骨盆腔肌肉，對於早洩有些許助益，並強調睡眠充足才不會影響控制能力，保持健康飲食、少食甜食，男性身體才會更健康。