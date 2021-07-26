【回憶殺】53歲港星李婉華五官深邃、樣貌姣好，曾在電影《至尊三十六計之偷天換日》、《蜜桃成熟時2同居關係》、《新男歡女愛》、《撞板風流》有性感漂亮的演出，被外界譽為「香港最美三級片女星」，2003年結婚後她隨夫移民加拿大，近年才開YouTube頻道與大家重新見面，53歲的外型依舊亮麗，長女Natalie遺傳美女基因，與媽媽站在一起宛如姐妹。

李婉華從小長相出眾，念香港演藝學院時被電視台發掘進入演藝圈，因拍攝電視劇《公私三文治》與同戲演員吳鎮宇譜出戀情，一談就是8年，卻無緣走到未來，不久後李婉華與「最帥展昭」何家勁相戀，因兩段感情太近遭外界質疑劈腿，3年後再度無疾而終。

李婉華和何家勁曾交往3年。（圖／中時資料照）

李婉華年輕時性感嫵媚。（圖／中時資料照）

恢復單身的李婉華同年有了新對象，而且還是姻緣，她與加拿大籍股票經紀人李守正陷入熱戀，交往2年秘密結婚，同年誕下一女，跟隨丈夫移民加拿大，將演藝重心從香港轉往加拿大，在當地主持中文電台裡的節目《小心華之里》。6年後李婉華以41歲高齡再生下雙胞胎兒子，升格為三寶媽，但她沒因此放棄演藝事業，忙於家庭生活的同時繼續主持電台節目。

直到2018年，李婉華重返香港客串電視劇《再創世紀》，讓外界目睹昔日性感女神的風采，後來她又開Youtube頻道《移加李婉華》和instagram與網友互動，上月PO長女Natalie的畢業照，開心的寫道：「我最親愛的女兒Natalie努力完成學業，終於畢業了，祝你在大學一切順利，我為你感到驕傲！」照片中，李婉華緊緊牽住女兒的手，兩人留著淺褐色的微捲長髮，笑起來的弧度一模一樣，網友看了不禁讚嘆：「兩母女都是美女」、「看起來好像姐妹」、「恭喜恭喜！你的優秀基因認真強大啊」。