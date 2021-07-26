疼痛，對現在人來說可能是一個很常見的狀況，不論是肌肉痠痛，更或者是跌打損傷等，許多人可能抱持著去藥局買止痛藥吃，或者是吃普拿疼的想法，但止痛藥真的可以這樣吃嗎？

●止痛藥分3種類 單純止痛須注意服用劑量

臺北市立聯合醫院仁愛院區藥劑科藥師林威廷說，止痛藥有分為單純止痛、非固醇類消炎止痛藥（NSAID）及嗎啡類止痛藥。

所謂的單純止痛就是指普拿疼，不具有消炎效果，雖然市面上相當容易取得，但需要注意一天的劑量不能吃超過8顆（4000毫克），否則會有肝毒性的狀況發生。

●非固醇類消炎止痛藥屬醫師處方 嗎啡類止痛藥不能亂使用

非固醇類消炎止痛藥大多都是處方藥，均需要醫師的處方才能獲得，所以通常不會有濫用的問題，需要注意的是，此類藥品較容易有藥物過敏情形；而嗎啡類止痛藥通常用於癌症相關的病人，一般來說沒有管道可以隨意取得，也因為此類藥品副作用較強烈，一般不建議民眾隨意使用。

●疼痛是身體警訊 這些族群應留意止痛藥的使用

疼痛可能是身體發出的警訊，如果只認為是痛而已，進而濫用止痛藥的話，很可能會錯過疾病的治療時間，導致病程拖延狀況發生。林威廷指出，大部分是年長者或年幼者需要注意，孕婦在使用非固醇類消炎止痛藥時也需要注意，在懷孕20周以後使用可能會對胎兒的腎臟有所影響，甚至導致胎兒死亡。

另外，有些消炎止痛藥內含有磺胺類成分，如果對磺胺類成分過敏，或患有蠶豆症的患者不能夠使用，所以，止痛藥還是不要隨意自行使用比較保險。