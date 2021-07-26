星座專家唐綺陽於官方頻道分享7／26～8／1星座運勢，在7月的最後一個禮拜，的確有很多星象移動，剛好也是東京奧運舉辦的第一個禮拜，很多事情大家都是第一次經歷，因此混亂也是可以理解的。唐綺陽表示，「大家容易沒耐心，可能導致激烈的言語衝突，或為自尊心而爭吵的機率特別高，必須多注意。」

本周三7／28水星從巨蟹進入獅子，唐綺陽指出，這意味大家終於開始回魂，隨著奧運賽事的展開，整體氛圍逐漸熱鬧，會持續關注第二代，或是爭取自尊等相關議題，使人產生爆發力。另外，還有木星的跨欄，木星這次終於要逆行回到水瓶座，告別了5月到7月木星雙魚的歷程，人們會在體悟無力感之後得到啟發，再次回到集體行動的狀態。

當木星退回到水瓶，即將再次木土合相，象徵改變社會的星象能量又要回歸了！一直到年底這個星象都在。所以窮則變，變則通，為了適應新的社會，應在紛亂中找出變通的方式。唐綺陽指出，「此時外行星跟內行星都處於對峙的局面，這也是社會比較紛亂的原因。」

當星群來到獅子座跟處女座，代表大家更有自己的想法，很努力試圖恢復生活的秩序，而等星群進入天秤座的時候，能期待未來有更好的解方。最後，在火星衝刺時期，火能量高昂，除了東京奧運的運動賽事非常難分難解之外，也意味著要注意用火安全，及情緒激烈的狀況。

重要星象：水星進獅子，木星逆行回水瓶，將再度木土合相，火星衝刺。

【工作注意：金牛、雙子、處女、摩羯】

金牛：事情忙不完，當心不自覺工作過度

雙子：有升官運，想方設法殺出重圍

處女：多與職人配合，會大大加分

摩羯：展現積極的一面，獲得他人看重

【桃花注意：天秤、射手、水瓶、雙魚】

天秤：感情有進展，好壞桃花皆有

射手：與前任桃花有感應，有復合機會

水瓶：展現居家氛圍，更能吸引桃花

雙魚：有職場桃花的機會

【財運注意：獅子、天蠍】

獅子：進財運佳，也有花錢慾望

天蠍：有正財機會，多勞多得進帳快

【健康注意：白羊、巨蟹】

白羊：注意三高毛病，改善生活習慣

巨蟹：生活稍顯怠惰，能夠自我警覺