6月份以來航運類股大漲，帶動相關漲價題材如塑化、水泥、造紙等相關原物料全面大漲，7/7航運類股出現籌碼鬆動之後，貨櫃三雄股價不斷向下探底，導致各原物料相關類股同步下跌，後續能否止跌回穩，關鍵仍在於航運類股能否重返榮耀。

疫情影響塞港、缺工的問題仍然無法解決，航運價格仍在高檔，航運類股基本面沒有改變，仍然持續看好，現在問題在於「籌碼」，航運類股大漲以後，吸引大批的散戶進場投資，在不斷的上漲過程當中，槓桿性資金不斷放大，只要有一些風吹草動，這些資金會快速出場，導致股價大幅度下跌，短線跌幅已深，如果手上有航運類股的朋友，也不用過度擔心，整體股市多頭格局不變，短期內應會有一波反彈走勢，可以月線做為停損、停利的準則。

疫情帶動平板、筆電需求居高不下，各項電子原物料也出現供不應求的漲價效益，盤面上「漲價題材」已經慢慢從航運、塑化、水泥等傳產類股，轉移至電子相關漲價題材上，如微控制器（MCU）、二極體、導線架等，相關漲價題材的電子產品，還可以注意晶焱、至上、朋程。

晶焱：靜電防護晶片（ESD）廠，3D感測自從被蘋果導入iPhone後，其他手機品牌大廠也開始跟進這波趨勢，近期也被導入至汽車先進輔助駕駛（ADAS）中，用來監測駕駛艙提升駕駛安全性，公司目前已經推出一系列ESD防護元件，應用在各式ToF感測器當中，成功打入消費性市場，隨著3D感測市場需求持續成長，晶焱有望搶下更多訂單，推動業績出貨動能提升，且後續更有機會獲得車廠訂單，使營運向上成長，技術面準備要突破歷史新高，震盪拉回不跌，可以找買點。

至上： IC通路商，主要代理三星NAND、DRAM產品線，記憶體占營收七成以上，記憶體價格維持高檔，帶動6月營收達193.54億元，月增14.82％、年增83.4％，創歷史單月次高，累計上半年營收已提前突破千億元關卡，較去年同期勁揚66.36％，後續營收值得期待，目前本益比只有8..89，殖利率高達6.44％，技術面回測45元整數關卡，未來幾天震盪不跌，可以找機會進場。

朋程：二極體廠商，世界前三大車用二極體整流器的合格供應商，客戶涵蓋全球六大車廠，汽車零組件缺料問題至今無解，帶動車用整流二極體價格持續上漲，訂單量大幅增加，產能全面滿載，訂單能見度以到年底，6月營收年增72.06％，累積至5月每股盈餘為2.37元，後續看好，惟股價短期在250元整數關卡出現賣壓，後續可能在200-250區間震盪機率較高。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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