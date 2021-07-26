印度聲稱其自製5代戰機AMCA計劃在2025年前首飛

印度媒體傳出正在開發的自製5代戰機，將不會模仿中國殲-20或是俄羅斯的蘇-57路線，其設計上會借鑑美國F-35，更多採用西方技術。其原因在於蘇-57早已被印度軍方拒絕，而中國殲-20的戰力目前還「非常不確定」。

《環球時報》引述印度《歐亞時報》報導稱，印度正在開發自己的第5代多功能戰鬥機AMCA，預計將在未來10年投入使用。而憑藉此一裝備，印度將加入美國、俄羅斯和中國等自製先進5代戰機的「精英俱樂部」。

報導指出，AMCA戰機專案起源於2018年，當時印度推出了俄印聯合第5代戰機專案（即FGFA），該專案擬基於俄羅斯蘇-57研發一款新型隱形戰機。如今印度軍事專家卻發現，AMCA的技術設計和預計規格與美國F-35存在許多相似之處，也可望成為世界上最先進的戰機之一。依據規劃，AMCA原型機將在2025年前首飛，生產工作將在2026年至2028年展開。

印度自行開發的第5代多功能戰機AMCA，聲稱要在10年內投入使用，並藉此加入美國、俄羅斯和中國等自製先進5代戰機的「精英俱樂部」。（圖／@DefenceDecode)

印度國防研究與發展組織（DRDO）下屬的航空發展局（ADA）正在負責AMCA戰機的設計工作，印度斯坦航空公司（HAL）則是該項目的主要承包商。按計畫，AMCA將配備先進的有源相控陣雷達（AESA）並具備超機動能力，同時融入部分第6代戰機技術，具有全天候作戰能力和超音速巡航能力，而且還計畫推出有人和無人版本。

報導指出，AMCA設計上類似於美國F-35，而非俄羅斯的蘇-57或者中國的殲-20。蘇-57是一款具備超機動能力的隱形戰機，而殲-20則是一款「用於滲透敵方防空系統和精確打擊任務的機型」。相比之下，F-35有最先進的隱形技術、先進的雷達、電子戰系統和改造能力。雖然計劃中AMCA要裝配國產新型卡弗里（Kaveri）發動機，但它有高空性能下降與推力不足等問題，因此考慮先引進美國F414發動機，後續的2個中隊再採用印度國產發動機。

報導引印度軍事專家的話稱，該國希望在大幅削減成本的同時，仿照F-35戰鬥機的模式打造AMCA專案。由於印度已拒絕蘇-57，而殲-20的能力還「非常不確定」，新德里正在從美國技術中獲得靈感，因為大多數印度航空電子設備和發動機都基於西方技術，而非俄羅斯技術，因此AMCA來可肶 會更像一架「印度版的F-35」。

《環球時報》指出，印媒報導延續其過去一貫的酸葡萄心理，對殲-20的評價就經常不乏「抄襲美國」、「可靠性低下」以及「真實實力存疑」等字眼，甚至指稱從法國購入的飆風戰機優於殲-20，現有的蘇-30MKI亦能在空戰中擊敗殲-20之類的論調。而實際上，殲-20戰機早已多次在大陸的軍演中展現強大實力，對於常規非隱形戰機更是有著壓倒性的優勢。

該報還分析稱，印度5代戰機另一個值得注意問題，是其制定的時間表「2025年前首飛，2026~2028年投產」過於不切實際，以印度武器研發速度一向奇慢無比，目前服役中的LCA光輝戰機從上世紀80年代開始研發，卻一直推遲到2015年才服役，只比中國殲-20正式入役早了2年。因此，印度到底能否在未來7年內研發甚至量產一款比肩美國F-35的高技術隱形戰機，這恐怕得打一個大大的問號。