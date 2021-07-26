蛇毒很危險，遭咬一口都可能致命。然而致命的蛇毒也可以救人，科學家利用凝血型蛇毒的特性，發展成可以快速止血的醫療三秒膠。

科學警報(science alert)報導，現在的醫療三秒膠分成人工合成類與天然生物類，人工合成黏合劑更容易操作，但仍具有微毒性；至於天然生物黏合劑雖然具有生物相容性 ，但附著力比較差，止血效果也就要打折扣。

加拿大曼尼托巴大學(University of Manitoba)、西安大略大學(Western University)與中國西南軍醫院的研究團隊，以矛頭蝰蛇 ( Bothrops atrox )的毒液為主要材料，製作新型止血凝膠。

矛頭蝰蛇是南美洲最毒的毒蛇之一，主要分布在低海拔雨林，以捕食小型哺乳動物、鳥類和爬行動物，主要的武器就是凝血毒液。

凝血毒液會導致過度凝血，獵物的身體就會形成血管栓塞而死 。

科學家們提取了負責凝血的分子-「爬蟲酶」（Reptilase也稱巴曲酶Batroxobin），這種酶在實驗室裡不少見，主要用於測試肝素，- 我們肝臟中產生的一種分子，我們的身體將其轉化為用於血栓。

就在過去研究的基礎上，該團隊將爬蟲酶添加到甲基丙烯酸明膠(methacrylated gelatin)中，開發成一種速效的組織黏合劑，並且它具備「光化凝固」的效果，使用上很方便。

西安大略大學生物工程師門奎特(Kibret Mequanint)說：「在外傷、受傷和緊急出血的情況，只要加上一些凝膠，再照射一些可見光（比如雷射筆的雷射），就可以使用這種凝膠快速凝固。如果沒有雷射筆也沒關係，手機手電筒也能加速凝固。」

論文稱，纖維蛋白原會因光線照射而轉化為凝塊的纖維蛋白，大約只要 45 秒就能封閉傷口。

研究人員在大鼠身上做實驗，而且在深部皮膚切口，和破裂的主動脈也有效果，要知道在一般情況下，主動脈破裂是很難止血的。而且，它不需要任何額外的縫合或先沖洗傷口，因為它對血球的作用力也很強。

門奎特說：「我們希望這種超級止血膠，可用在緊急創傷情況，包括挽救戰場上的生命，或是車禍、工作傷害等大出血的危機。」

然而，目前仍是大鼠動物實驗，離真正的上市還需要好幾個步驟。