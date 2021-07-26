《歐亞時報》（TheEurAsianTimes）報導，印度空軍將於2至3年內完成Su-30MKI戰機與「布拉莫斯-A」（BrahMos-A）空射超音速巡弋飛彈的整合作業，且印度和俄羅斯正共同合作，縮小該型飛彈的尺寸，不僅能讓Su-30MKI一次攜帶更多枚飛彈，未來更有意整合到該國自製的「光輝」（Tejas）戰機上，可能對中國大陸構成嚴重威脅。

印度空軍2018年已簽署合約，將為約40架Su-30MKI整合「布拉莫斯-A」發射能力。布拉莫斯航太公司（BrahMos Aerospace）聯合經理馬克希夫（Alexander Maksichev）於2021年莫斯科航展（MAKS-2021）表示，「許多」印度Su-30MKI正按照計畫接受改裝，將於2至3年內完成整合作業。

在首批Su-30MKI獲得「布拉莫斯-A」發射能力後，印度空軍2020年1月已於該國東南部的坦賈武爾空軍基地（Thanjavur AFS），重建第222「虎鯊」（Tigersharks）中隊，作為應對海上威脅的嚇阻手段。印度空軍第222中隊創立於1969年，主要承擔空中密接支援任務，一度於2011年解編。

另馬克希夫還表示，目前的「布拉莫斯-A」重達2500公斤，尺寸相當大，因此正研製一款具備類似性能但尺寸更小的飛彈，讓其更適合由戰術戰機操作，並稱若能與「光輝」戰機整合，那就「太棒了」。

馬克希夫所指的應是「次世代布拉莫斯」（BrahMos-NG）飛彈，據稱該型飛彈長度較「布拉莫斯-A」短3公尺，僅約5公尺，重量則減輕為1500公斤，但射程和飛行速度維持相同水準。由於「布拉莫斯」能以3馬赫的速度攻擊海上和地面目標，且必要時能攜帶核彈頭，若未來整合到「光輝」和其他戰機上，將大幅增強印度空軍打擊能力和作戰彈性，恐對近年與其陷入邊境衝突的中國大陸構成嚴重威脅。