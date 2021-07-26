日本東京奧運開賽，各國選手力拼比賽，有眼尖的網友發現，我國體操選手洪源禧與小s（徐熙娣）女兒許老三意外撞臉，小s也將兩人的照片合併，對比照片曝光後，貼文超過12萬名網友按讚，國手洪源禧也分享小S的影片回應：「但幾勒（再等我一下！）」。

小S在IG轉發選手洪源禧的限時動態：「慢慢來！媽媽都在，大門為你而開。」兩人隔空的互動模式，相當有趣！日前小S上傳一部影片：「源禧！媽媽真的很替你感到驕傲！你真的很棒！」並接著說「希望你在回來的路程一切平安順利，媽媽已經準備好你最愛的燉豬腳，就會立刻給你一個非常大的擁抱，然後立刻把那個燉得很爛的豬腳塞進你嘴裡。」她假裝擦拭著眼淚，逗趣幽默的談話風格，讓許多網友莞爾一笑。

國手洪源隔空回應，小S的影片。（圖/小S IG)

小s對著許老三喊著：「有沒有什麼話，要對哥哥說？」許老三用淡定的語氣：「對著爆炸頭的那個人喔！」小s立刻變臉，換回原來的語氣：「什麼爆炸頭，那個人是你哥耶！好嗎！」許老三用平穩的語氣回應：「可是我沒有見過他…」小S最後對著鏡頭自嘲：「我這樣會不會有點變態？」

小s女兒意外撞臉，我國體操選手洪源禧。（圖/小S臉書）

許多網友熱烈回應：「媽！輸了比賽我還有帝寶」、「你兒子藏了很久喔！」、「怎麼辦⋯現在期盼的不是選手拿獎牌回來，是期盼你們一家團聚呀！」、「太愛s的幽默感了！」、「難怪我昨天看比賽的時候，就覺得好熟悉！」、「好想看母子相認的場面」。