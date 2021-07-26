印度智庫學者24日指出，在經費和技術劣勢下，印度很難在地面作戰中擊敗中國大陸，因此應加強海空軍力，並針對大陸於印度洋的海上交通線（SLOC），瞄準其極度仰賴海運石油進口的唯一戰略弱點，才是對北京政府最有效的嚇阻手段。

退役印度海軍少將、智庫「國際海事基金會」（National Maritime Foundation）榮譽研究員梅農（Raja Menon）投書《印度快報》（Indian Express），強調中國大陸國防預算超過2500億美元（約新台幣7兆元），而印度僅約729億美元（約新台幣2兆450億元）；且大陸裁減陸軍規模並加快海軍建設，成長速度已超越美國海軍；而印度軍方人力繁雜，導致有81%的國防預算被迫用於人員和作業維持上。

梅農強調，中國大陸唯一的戰略弱點，是其極度仰賴以海運為主的石油進口，因此他建議印度積極推動四方安全對話（QUAD），進一步促成相關安全機制，利用美國、日本和澳洲在感測技術方面的優勢，在南海和東印度洋建立並共享完整的情監偵（ISR）網路。在必要時，印度將能切斷大陸海上交通線，並利用盟友提供的情報，在麻六甲海峽等有利海域構築針對大陸艦隊的「獵殺區」。

而為有效達成任務，印軍也應進一步啟動軍事改革，減輕面對大陸時的戰力劣勢。梅農建議印度陸軍大幅裁軍20萬人，將省下的人員維持費用於加強陸、海、空軍的現代化，包括為陸軍更換舊式T-72主力戰車和購買攻擊直升機、為海軍採購新潛艦和航空母艦，以及為空軍整建新軍事基地，包括與阿曼談判以利用馬西拉島（Masirah），該基地將用於威脅大陸於東北非的吉布地基地，阻止其自另一端進入印度洋。