隨著疫情逐漸趨緩，確定27日降二級警戒，但民眾對於疫情仍不能放鬆，而對於即將到來的8月，通靈大師江嘉葉位為讀者分析12生肖的運勢，參考接下來在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

【鼠】幸運數字：12

屬鼠人在8月份，生活上開始有了重大改變，過去可能在許多事情上無法讓自己感到滿意，想要認真努力，但就是難以有很好的收穫，或是一直綁手綁腳，沒有發揮的空間，不過到了8月，開始有了轉機，如果之前只能苦做白工，那麼現在開始，就是只要付出就會有報酬的好時節了。

【牛】幸運數字：8

屬牛人在8月份，可能是被悶了太久，被太多工作事務上的事情給束縛，雖然自己能夠一一去克服處理，但相對心情也開始變得非常浮躁，很想要有發洩的空間，所以在欲望上會變得格外放縱，想要買高貴的東西，想要吃好吃的美食，藉此來犒賞自己，但請記得，一定要節制。

【虎】幸運數字：4

屬虎人在8月份，感情是個重要課題，如果已經有另一伴的人，可別吃著碗裡，想著鍋裡的，感情一定要專一，不要想偷吃，否則很容易被抓包，如果單身想追求伴侶的人，那麼千萬不要亂槍打鳥，一定要目標專一，如果到處留情，反而會讓自己被冠上壞名聲，最後處處落空。

【兔】幸運數字：7

屬兔人在8月份，慢慢的終於可以好好休息一下了，原本備感壓力，來自四方繁忙的事情接踵而來，各種雜事壓得自己喘不過氣，但在不停的努力之下，很多問題也漸漸解決，這個時候不僅是迎接努力的成果，也是讓自己好好放鬆，好好舒緩一下的時機。

【龍】幸運數字：20

屬龍人在8月份，腦力大爆發，充滿著許多突破傳統的做法，或許衣著開始改變，化妝的技巧變得大膽，與人相處間的態度變得豪邁，兩性關係開始不拘小節，投資不再畏畏縮縮，雖然大多是正向的改變，但是要提醒一下，凡事須循序漸進，別過於激進，免得欲速則不達。

【蛇】幸運數字：12

屬蛇人在8月份，非常渴望走向戶外，迎接大自然，享受綠地的清爽芬芳，但是要記住，如果是到偏遠不熟悉的地方，必須先做好功課或是找個當地人來帶路，否則容易迷失在郊外，另外無論是男女，屬蛇人最好在這個月保持清爽的髮型，對於運勢會有加分的效果。

★民俗說法，僅供參考。