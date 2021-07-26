37歲網球好手盧彥勳，在東京奧運完成選手生涯「最後一舞」，或許對他來說不能以勝利結束有點遺憾，但有人可能會非常開心，就是已經2個月沒見到面的兒子們。

盧彥勳說過，希望自己的孩子可以了解父親也擁有網球選手的身份這件事，雖然兩個兒子要完全懂職業選手生態可能還小，但已經可以理解爸爸為了什麼在工作，甚至他在比法網時，兒子還拿著球拍對著牆壁打，童言童語地說要打敗牆壁，也會很期待、興奮看他每場比賽，盧彥勳認為，這樣就已經達到當初期望跟想要兒子了解他身為網球選手的目的跟原因。

不過小朋友對於很多事情觀點跟大人不同，盧彥勳也分享兒子常常給他哭笑不得的反應，「例如我太太跟兒子說，這次東京奧運爸爸第一輪要對上世界排名第5選手，大兒子就說：『咦？為什麼爸爸每次都對到前幾名？』我太太只能回他沒辦法籤運不好。」

盧彥勳繼續說，因為自己從5月底到歐洲參賽，挑戰法國網球公開賽、英國溫布頓錦標賽，到轉戰德國為東奧備戰訓練，已經2個月沒回家，所以當兒子知道奧運第一輪又是不好對付的選手，再次語出驚人地說很不錯，因為爸爸可能第一輪就輸了，還跟二兒子歡呼爸爸可以早點回家了，「其實兒子不是真的希望我輸，只是他心裡面另一個期望跟大人是不一樣的。」

家人是支持盧彥勳的力量，每場賽後他也會做出招牌動作，用手指比向天空，向在天堂的父親致意，這次哥哥盧威儒也陪著他從歐洲、亞洲一起奮戰，走完球員生涯最後的旅程。