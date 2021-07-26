台灣「網球一哥」盧彥勳25日在東京奧運不敵德國名將小祖維瑞夫（Alexander Zverev），封拍引退結束20年職網生涯。陪著他打完最後一戰的是經紀人哥哥盧威儒，在賽後送上一聲「結束了」，兄弟倆激動相擁。

「20年前感覺還歷歷在目，怎麼一眨眼就結束了。」盧威儒在個人臉書透露盧彥勳賽後對他說的第一句話，他則說：「夠了！你的一生到目前為止，有超過一半的時間，在網球場上比賽和訓練，是時候休息了，至少好好陪家人。你創造了許多紀錄了，職業選手生涯夠精采了！老爸在天上都看到了。」

盧威儒說，自己的眼淚一直在眼眶中打轉，這20年來的職業生涯，感謝許多支持兩兄弟的長輩、朋友、和師長們，「我們才能一路挺過來，點滴都在心頭，今天我們算是正式畢業了。」

職業網球的高壓生活，深深影響著盧家人，盧威儒回想出國比賽1周接著1周，在不同的國家不同的城市中流浪，今天迎接勝利的喜悅，可能明天就要面對失敗的沮喪，全家瀰漫著輸球難過的氣氛。高壓的生活、不正常的作息，包含媽媽在內，盧家人都有胃食道逆流的「職業病」。

「今天開始我們不用再過這樣的生活了。不用為了保住勝利的好運氣，每天都吃同樣的餐廳，點同樣的餐；不用回到台灣休息時，還想著要怎麼訓練維持，怎麼安排賽程了；不用半夜起盯著盧彥勳比賽的Live-score。」盧威儒感性的說：「當然我們兄弟應該再也沒有機會，可以一起出國征戰世界各地的網壇了。」

作為盧彥勳的經紀人哥哥，盧威儒這次先放下妻小，決定陪弟弟走完職業生涯最後征途。兄弟倆一同前往盧彥勳曾經打入男單8強、創台灣紀錄也告慰先父的英國溫布頓錦標賽，接著要參加東奧，但回台灣得隔離，英國又因解封後疫情升溫，兩人緊急移往德國訓練備戰，最後盧威儒再以教練身分，陪著盧彥勳來到最後一站東京。

「然而這二十多年的職業生涯，會是我們兄弟這一輩子最好的回億，感謝上帝，讓我們兄弟能合作無間，彼此信任，互相扶持。」盧威儒有始有終，帶著盧彥勳參加生涯首次職業賽，也陪著弟弟走完職業生涯的最後一段路，「如今在東京奧運的賽場上，見證他的最後一場賽事，我以身為盧彥勳大哥和Team Lu的一份子感到光榮。」