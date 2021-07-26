在美國紐約上市的中國「好未來教育集團」今天表示，為舒緩家庭經濟壓力，北京當局嚴禁以營利為導向的課後輔導，恐將重挫好未來的營運與獲利。

路透社報導，23日傳出中國擬嚴格控管校外培訓機構（類似補習班）的消息，重創規模高達1200億美元（約新台幣3兆3668億元）的好未來教育集團（TAL Education Group），並引發中概教育股的股票被拋售，包括好未來與「高途科技教育公司」（Gaotu Techedu）都慘遭波及，紐約上市的TAL股價更重挫71%。

根據官方的文件，新版的管理規範明訂，所有校外提供課後輔導的營業機構，都必須登記為非營利組織，並且不再核發新的營業執照。

好未來教育集團發表聲明說，預料新制對於公司的課後輔導業務將造成嚴重衝擊，並且對「集團的營運和前景」產生不利影響。

當前中國家庭在教育方面的支出益增，導致出生率下滑，北京當局整頓以營利為導向的補教業，可視為舒緩學童課業壓力與雙親經濟負擔的手段之一。1100726