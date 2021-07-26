知名英式手搖飲料店「約翰紅茶公司」26日凌晨2時突然在臉書發文公告，內湖門市一名工讀生於24日出現味覺喪失的症狀，快篩陽性，25日就醫PCR檢測結果也是陽性，門市因此馬上停止營業，同時當日匡列與該伙伴有接觸史同仁17人快篩檢測，目前全數皆為陰性反應。

「約翰紅茶公司」發文指出，為了讓大家能提高警覺和避免造成不必要的恐慌，公布這名工讀生的班表(如下)；同時將於今(26)日為公司全體同仁進行快篩檢測，若檢測結果有出現任何疑似陽性反應，會立即停止該門市營運，同時完全配合政府後續的所有疫調程序。

「約翰紅茶公司」公布確診同仁的班表時間如下

●內湖門市伙伴班表

日 期 / 時 間（ 上/下班 ）

2021 / 07 / 10｜10:23～15:04

2021 / 07 / 12｜15:54～21:36

2021 / 07 / 18｜09:53～15:02

2021 / 07 / 19｜12:54～18:02

2021 / 07 / 22｜09:54～16:04

＊此伙伴於門市活動地點皆為內湖門市＊