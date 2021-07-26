南高屏三地大雨特報(氣象局)

中央氣象局針對台南、高雄、屏東三地區發布大雨特報。西南風影響，易有短延時強降雨，今(26)日南部地區有局部大雨發生的機率。

西南風影響 中南部多雨(氣象局)

氣象局指出，今天受西南風沉降影響，各地天氣晴朗炎熱，北部及東半部地區為多雲到晴高溫炎熱，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；天氣炎熱，各地高溫約34至37度，其中北部地區、宜蘭及金門有局部有局部36度以上高溫發生，東南部有焚風發生的機率，花蓮縱谷及臺東地區有局部38度以上高溫發生，請注意防曬並多補充水分。

氣象局發布高溫資訊，白天花蓮縣縱谷，臺東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺北市、新北市、基隆市、金門縣地區，桃園市、新竹縣市、苗栗縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

另外，雖然第6號颱風「烟花」遠離臺灣，但北部、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有長浪發生的機率；臺中以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及馬祖易有8至9級強陣風，大臺北地區亦有較強陣風。至於第8號颱風「尼伯特」，朝日本東方海面前進，對臺灣沒有直接影響。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受西南風影響，各地擴散條件良好，且苗栗以南降雨機率高，空氣品質大致佳；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為「良好」等級，中南部沿海地區短時間可能達普通等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。