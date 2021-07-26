面對數百萬的接種人潮，各縣市紛紛開設臨時性的疫苗施打站，並廣募志工，不過，由於擔憂頻繁接觸民眾會增加染疫風險，多數人即使有心卻裹足不前。法國型男Max在疫情爆發後沒了工作，跑到「新竹科學園區疫苗施打站」當起志工，甘願為「異鄉人」貢獻己力，譜出疫亂下最美的暖心樂章。

5月疫情大爆發後，新竹科學園區網球場上搭建了數個帳篷，做為臨時性的「新竹科學園區疫苗施打站」，站內分為民眾報到區、醫師看診區、觀察區及疫苗施打區等，共有10多名志工從旁協助民眾，2個多月來，志工們已服務超過3千人。

新竹市長林智堅6月初在臉書上徵求「新竹防疫隊」，包括醫護、志工等，投入疫苗施打站工作。（圖／翻攝自林智堅臉書）

7月21日上午10點多，本刊記者抵達該施打站時，只見志工們全副武裝各司其職，有人在櫃檯協助民眾辦理報到手續，有人負責引導民眾前往接種定點。當天雖然烟花颱風逼近台灣，新竹依然十分酷熱，志工們的上衣都被汗水浸透。

所有志工中，來自法國的26歲「阿兜仔」Max，一舉一動都相當吸睛，此時他正老練地引導民眾入坐、填寫資料，一開口竟是字正腔圓的國語，甚至連寫國字也難不倒他，「有些阿公、阿嬤不會寫字，看到我幫他們寫名字、住址，都跟我比大拇指說『好厲害』！」Max靦腆地說，在疫苗志工的日常中，長輩們的讚美最令他開心。

「我認為Max是疫情下台灣最美的風景之一。」同樣身為志工的曾文濤（濤哥，41歲）很感動，「第一次看到Max，我很訝異怎麼會有外國人加入志工行列，而且聽說讀寫樣樣行，對長輩很有耐心又親切。」志工們不分國籍、年齡站出來奉獻，一起守護台灣民眾，成了疫情下最溫暖的畫面之一。

Max擔任志工近二個月，他不但中文說得流利，連幫忙填寫表格也完全不是問題。（圖／黃耀徵攝）

更多 CTWANT 報導