夢想當國際導遊，法國人Max（26歲）來台半工半讀學中文，卻因為疫情沒工作賦閒在家，他選擇將時間拿來助人，響應當志工，投入最前線、科學園區疫苗施打站。也因為Max外國人的五官相當突出，卻能說一口流利中文，讓他馬上爆紅成為站上的「人氣王」，有許多婆婆媽媽甚至搶著幫他介紹女友。

五官深邃的Max在志工群中特別顯眼，也是詢問度最高的人氣王，許多婆媽一看到這位「法國型男」，驚訝過後總是一口氣詢問好幾個問題，例如「你怎麼會來這當志工？」、「你幾歲了啊？」、「有沒有女朋友呢？」等等，當然臨走前都不忘向Max說聲謝謝，點點滴滴都讓他直呼台灣人真的很熱情，「當志工真的很快樂！」

號稱「志工團長」的濤哥，曾經服務過一名打扮花俏的大叔，大叔一句「謝謝你」讓他感念在心。（圖／翻攝自曾文濤臉書）

原本想當國際導遊的Max，2年半前來到台灣，立刻愛上台灣的人情味，他一邊在麵包店打工，一邊在台灣師範大學國語教學中心學習中文，只要一有空就全台趴趴走，深入了解台灣的民俗風情，還曾跑到澎湖、小琉球等離島旅遊。

「我原本住在台北，但覺得太擁擠，今年3月才搬到新竹，目前借住朋友家，新竹的步調很輕鬆，讓我很有歸屬感。」Max說，疫情蔓延後，他沒了工作，有天看到新竹市長林智堅在臉書上招募疫苗接種站志工，心想乾脆就利用時間來助人好了，「大家都同在1條船上，要一起加油，疫情才能快點結束！」

Max透露，疫情緩和後，最想做的事情是趕緊飛回法國南部老家探望爸媽，「因為遇到疫情，我來台後都還沒回家，實在很思念家人。」起初雙親聽聞兒子在異鄉擔任志工很擔憂，不過，Max仔細解釋疫苗接種站的防疫作為後，兩老不但放下心來，還轉而支持他，「我能在台灣最需要人力的時候幫上一點忙，爸媽感到很驕傲。」

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