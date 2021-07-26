近日網路瘋傳一則漫畫《來去遊戲工作室工作個半年吧！》，作者描述過去在職場的痛苦經歷，下屬能力不足態度又不佳，但因為是老闆的「女友」而遭到偏袒，漫畫還指控老闆會利用網路匿名攻擊競爭對手，還會窺探員工隱私。網友透露肉搜後，找出該遊戲工作室和負責人，應為曾推出遊戲《府城少女》的「可洛洛遊戲工作組」，負責人陳信宇來頭更是不小，有黨政背景，曾被他汙衊、剽竊的創作者們紛紛出面控訴，消息曝光後，引發軒然大波。

筆名「不精明」在粉專發表一篇長達222頁的網路漫畫，抒發自己先前在遊戲工作室就職的經驗，下屬是老闆的女友，好心教導卻不被領情，女子還向老闆哭訴自己不被尊重，此外，老闆的種種更讓人無法接受，不但會使用噗浪匿名攻擊不喜歡的人，還會趁下班後公司沒人，偷翻員工的座位與查看電腦紀錄等，即使被抓包並向當事人道歉，還是死性不改，被不少網友戲稱為「職場鬼故事」。

透過部分關鍵字，網友找出該工作室應為《府城少女》的「可洛洛遊戲工作組」，並指出負責人陳信宇「靠山很硬」，父親是台南里長，傳本人也在政界活動。

負責人陳信宇。（圖／翻攝自王開玹YouTube）

據了解，陳信宇曾被指控濫用職權，剽竊青年著作，事後還將合作夥伴踢出協會。而在漫畫《來去遊戲工作室工作個半年吧！》發表後，多名創作者也具名出面痛訴陳信宇的不法行為，包括抹黑恐嚇，還曾盜印國外創作者作品、性汙衊等，就連《府城少女》也是剽竊他人的構想，事件不斷發酵，「可洛洛遊戲工作組」在臉書發表道歉聲明，卻直接公布創作者本名，並在另一篇聲明中指漫畫中提到的另一名員工「能力未達標準不予聘用」，但也遭本人留言表示「是我自己走的」。

工作組發道歉聲明。（圖／翻攝自可洛洛遊戲工作組臉書）

至於陳信宇本人的聲明似乎也看不出誠意，其中一句「我並不是從一開始就知道怎麼當老闆」更令網友為之氣結，漫畫作者及當時員工在底下留言駁斥，指出該聲明扭曲事實，網友也紛紛砲轟：「連道歉文都還在抹黑也真的是很厲害」、「他這聲明就是有種來告我，謝謝指教的意思」、「這種人還可以當老闆真是沒救了」。

陳信宇本人發聲明。（圖／翻攝自可洛洛遊戲工作組臉書）

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