社群網站近日瘋傳一則漫畫《來去遊戲工作室工作個半年吧！》，內容描述作者過去在職場遇到的詭異經歷，經網友起底是曾推出遊戲《府城少女》的「可洛洛遊戲工作組」，負責人陳信宇更是民進黨黃偉哲青年策略部主任兼台南市府城社區文創發展協會理事。引來不少知名圖文創作家現身留言，控訴他多項黑歷史，像是多次剽竊他人作品、抹黑別人、匿名攻擊對手等，就連道歉聲明也理直氣壯，絲毫感覺不出歉意。

有網友匿名PO文，透露曾在同人漫展上遇過陳信宇本人，對方侃侃而談「描圖參考不算抄襲」，以及如果被告要怎麼面對官司問題、怎麼和法官拉關係。更有網友爆料，陳信宇曾盜印日本創作者作品販售，被抓包後只是對外道歉，做做樣子，卻一犯再犯，可見完全沒有學到教訓。

負責人陳信宇遭多名圖文創作者指控。（圖／翻攝自王開玹YouTube）

此外，曾經受害的創作者如雨後春筍般浮現，紛紛出面控訴陳信宇，《前進吧！高捷少女》的創辦人、希萌創意公司董事長楊家宇就發聲明直言《府城少女》當初是他的構想，還撰寫了詳細的動漫IP計畫說明書，沒想到「最後一個點子（指《府城少女》）變成了某間公司的成名作」，並指出自己當年太過年輕空有行動力「不像某人有當地勢力的人脈」。

知名繪師Barabababa鄭代晨則指控曾在不知情的狀況下被陳信宇被偽造聊天紀錄，將他抹黑是會玩弄女性發生性關係的渣男，等他半年後才發現時，「已經不知道從何澄清起」，表示「這是我一輩子的痛」。繪師張熊甚至遭陳信宇抹黑成「性侵未成年少女未遂」，並詳述其手法為「靠通話、現場抹黑來造謠」以及透過網路匿名PO文或留言，且會刻意接近受害人的合作夥伴或案主。

多名繪師出面指控遭到陳信宇惡意抹黑。（圖／翻攝自臉書）

且除了男性繪師遭抹黑，更有自稱是前員工的網友指控，陳信宇「刻意接近年輕的Coser或是繪師，把自己吹的天花亂墜，讓對方相信他很有實力很有人脈」，因此吸引到不少年幼無知的女性與他交往，若交往的女性剛好是畫師，還會要求對方「無償畫圖」供他用為商業用途，如果要求分手，就會受到各種迫害，例如抹黑創作都是抄襲，甚至將其私生活「加油添醋」匿名爆料到網路論壇上。雖然看不下去陳信宇的作為，但因為「他跟臺南當地的政界關係很好，黑白兩邊都有聯繫，甚至威脅要讓我父母不好過」，所以該名網友一直沒有報警，沒想到離職後「 他就找人到我家不定期潑漆，到我父母擺攤的市場擾亂或是騷擾嚴重影響家裡的收入，報警了好幾次每次都沒有下文跟結果」。

無獨有偶的，女性創作家宮保鱷魚也同時表示，高中時曾加入陳信宇創辦的社團學習繪畫，但因理念不合離開後就遭抹黑、性汙衊，「對方私下和其他人說我私生活不乾淨，甚至找了很像我的謎片女優，偽造說是我援交的片子」，讓她有苦說不出，隱忍到現在才終於可以一吐為快。

眼見風波愈演愈烈，當事單位「可洛洛遊戲工作組」發表聲明道歉，並表示已經做出相關懲處，但網友仍不買單，留言砲火持續。至於其他創作者指控的抹黑等行為，可洛洛遊戲工作組則未做出後續回應。

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