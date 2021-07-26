喧騰一時的王立強共諜案，前立委蔡正元去年擬提出大陸商人孫天群與王的對話，指控王是「假共諜」，事後立委管碧玲、「上報」仇姓記者、「放言」黨姓編輯分別指孫是「金融詐騙犯」，孫不滿提告。台北地檢署不起訴3人，孫提起再議，遭台灣高檢署駁回，3人獲不起訴確定。

大陸男子王立強2019年11月總統大選前夕，向澳洲媒體爆料，指中國介入台灣大選，並指香港商人向心、龔青夫婦是共諜，致向心夫婦遭台灣檢調依《國安法》偵辦至今。

去年1月，前立委蔡正元擬舉行記者會，提出大陸商人孫天群與王立強的對話，指控王是「假共諜」，事後「上報」仇姓記者報導「為救向心設計DeepFake，中國金融詐騙犯孫天群找上藍營」；「放言」黨姓編輯則撰文指孫是大陸詐騙犯，背後金主是向心。立委管碧玲也舉行記者會，指孫天群涉入詐騙。

孫控告仇、管、黨3人妨害名譽。檢方認為，3人經合理查證，內容並非憑空捏造，罪嫌不足，均不起訴。事後孫提起再議，高檢署認再議無理由，予以駁回，3人獲不起訴確定。