中華跆拳女將羅嘉翎奪下銅牌振奮全台，賽後她即使很累了也在臉書發文感謝大家。她表示想要感謝的人太多，特別標註了中華奧會主席林鴻道、體育署長張少熙、副署長洪志昌、中華民國跆拳道協會理事長張火爐、匯智資訊股份有限公司。

經過一天激烈的鏖戰終於為台灣奪下一面銅牌，一時之間要感謝的人真的太多，但最先還是要先感謝長期支持選手的中華奧會林鴻道主席及體育署長官跟中華民國跆拳道協會，感謝你們給我力量讓我今日有機會站上奧運舞台，最後感謝長期經費支持我的匯智資訊股份有限公司，有你們真好。

中華奧會主席林鴻道、體育署長張少熙、副署長洪志昌3人因為商務艙事件搞得輿論炸鍋，成為爭議人物，還危及張少熙的官帽。不過從羅嘉翎的發言看出，她對官員並無意見，還很感謝他們的幫助。

另一方面是因為年輕的羅嘉翎專心比賽，對於這些政治官僚的事務毫不在意，她只是初次參加奧運可能不在乎坐不坐商務艙，甚至賽後聽媽媽提起才知道摘下銅牌有500萬元國光獎金，開心得不得了，她對長官心懷感激是可以理解的。畢竟商務艙只是單一事件，她是對於官員「長期支持選手」的感謝。