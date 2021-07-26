25日的本土個案數12例，其中只有1例找不到感染源，醫師沈政男認為，這代表接下來就要清零了。但他指出，從疫情指揮中心針對摩鐵提出的要求來看，顯然防疫已把重點鎖定在「特殊社交傳播鏈」，喜歡追求「人與人連結」的人，最好提高警覺。

中央流行疫情指揮中心在記者會上要求摩鐵業者舉報不法群聚，否則重罰，沈政男認為，很顯然「特殊社交傳播鏈」已成了清零最後障礙。他懷疑中南部這一、兩個月找不到感染源的案例，可能都跟此行為有關。

「防疫期間最好不要跟人XX，拜託自己在家處理就好，不然，大家會有吃不完的外帶。」沈政男強調，他撰寫疫情評論兩個多月，發現根本沒有什麼隱形傳播鏈，只有偷偷進行的秘密社交鏈；也沒有感染黑數，只有做得不夠快速、徹底的疫調。

他建議摩鐵除了販售保險套，也可以賣快篩試劑，讓那些「一定要進行人與人連結的客人」先自己篩一篩，確定沒有染疫後再動作，「我查過居家快篩試劑的敏感度與特異度，算是相當良好。」