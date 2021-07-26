43歲的李男26日清晨被尋獲。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市旗津區貝殼博物館前海域25日傳出一對父子落水後失蹤的意外，警消歷經4個小時的搜救，至晚間10時停止搜救作業，預計26日上午5時許再至現場繼續搜救。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄市旗津區貝殼博物館前海域，25日傍晚傳出一對李姓父子落水失蹤意外，警消、海巡今（26日）晨持續搜救，約於6點多尋獲李姓父親遺體，但6歲兒子仍失蹤。李妻在岸邊歷經漫漫長夜卻換來噩耗，崩潰痛哭。

25日下午，43歲的李男帶著一對兒女在貝殼博物館前海域戲水，突然一道強浪來襲，6歲兒子竟被海浪捲走，8歲女兒立刻呼喊爸爸救命，李男見狀立刻不顧一切也跳下水希望救回兒子，未料卻雙雙消失在海面上。

當時有岸邊民眾試著拋出浮板，但風浪實在太大，浮板根本丟不到李男身邊。消防局則出動沙灘車及人員、空中無人機多方同步協尋。

今晨6點，有民眾在該海域發現一具浮屍，消防隊員立刻拖救上岸，經李妻確認，就是李男遺體，李妻當場崩潰痛哭。由於小兒子尚未尋獲，搜救任務將持續進行。

一名在現場目擊意外、並丟浮板試圖救起父子的陳姓男子，事後餘悸猶存，在臉書發文描述救援過程。

陳男在臉書上發文指出，曾幾何時生命流失會眼睜睜的發生在眼前，自以為在消防役服役一年，看的東西夠多了，但事發當下，如果有設備器材、或許？也許？可能？有機會救得到人，該區域的浪很大，貿然下水有多少把握可以保得住自己？剩下的部分有多少把握可以救得到人？若是他連自保的把握連一成都不到。

陳男表示，當時他只能在肉粽塊上面狂奔，滑倒了好幾次，被割的全身都是傷，他手邊只有兩塊充氣板，全都丟過去給那個爸爸與小朋友了，爸爸抱著小孩，抓不到板子，第一塊、第二塊都抓不到，海裡的爸爸抱著小孩，從還會掙扎到慢慢沒了動靜，到後來只能眼睜睜的看著他兩背部朝上沒有動靜的在海面上被浪捲著。

陳男指出，他只能做最後的幫忙，把那位爸爸丟在肉粽塊上的東西、手機等收起來，手機裡還在播放著音樂，他不敢關螢幕，因為他怕關了鎖，第一時間也聯絡不到他們家的人，直到自己到了醫院他也在想，如果有救生衣他會不會跳下去？如果是他的家人，他會不會像那個爸爸一樣跳下去？