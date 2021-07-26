股票上市的「美吾華懷特生技集團」董事長李成家，遭檢舉2016年在利多消息發布前買進美吾華股票389張，擬制性獲利83萬餘元，涉嫌內線交易，台北地檢署不起訴李後，職權送台灣高檢署再議。經高檢署駁回，李獲不起訴確定。

美吾華與懷特相互持股，李成家也曾是懷特董事長。懷特2016年3月8日公告「懷特痛寶」新藥完成樞紐性臨床實驗，解盲發現對患者手術後疼痛改善有正面效益，李遭檢舉在同年1月4日知悉該利多消息，於1、2月間買進美吾華股票共389張，金額521萬餘元，因未賣出，擬制性獲利83萬餘元。檢調去年8月搜索約談李，他否認犯罪，檢方訊後諭令李300萬元交保。

但檢方調查發現，懷特2016年1月20日就已在官網公告，倘若李內線交易，應在買股前盡力避免消息走漏，而非透過網路對外公告，認為李應無犯意。另懷特新藥解盲消息，雖對懷特是重大利多消息，但美吾華案發前僅持有懷特股權18.78％，經折算稀釋後的獲利不多，尚不構成證交法規定的重大影響公司股票價格的消息，認李罪嫌不足，將李不起訴。

北檢依職權將全案送高檢署再議，高檢署認為北檢再議無理由，依法駁回。李成家獲不起訴確定。