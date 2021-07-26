國內已三級警戒達2個多月，對民生經濟造成嚴重衝擊，外界關注降級後防疫鬆綁，政府何時會推出振興措施。不過，有政院官員說，將朝振興券方向規畫，政府去年已經評估過，若普發現金，民眾可能會拿去存款，而不是拿去消費，對於刺激經濟的效益較差。對此，東華大學教授施正鋒妻子昨(25日)在臉書留言表達看法，「怕發現金人們會存起來、無振興效果，政府無人學經濟學嗎？」

據《中國時報》25日報導指出，不分藍綠立委都建議發放現金，行政院原本鬆口，透露發放振興三倍券或現金都是評估考慮項目之一，不過政院24日改口表示，目前沒有規畫普發現金，仍會朝振興券方向規畫。政院官員原透露發放現金也是評估選項之一，但24日表示，政府去年已經評估過，若普發現金，民眾可能會拿去存款，而不是拿去消費，對於刺激經濟的效益較差，因此未普發現金。

施正鋒老婆在施正鋒臉書指出，「政府猶豫不決是發振興券還是現金，怕發現金人們會存起來、無振興效果，政府無人學經濟學嗎？已發的6800億元紓困、貸款都不怕人們存起來，廣發現金就會存起來？」

施正鋒老婆進一步說，「振興券真如去年每人2000元即有千億元效果，不知五倍、十倍千億效果、該發多少？」對此，有網友留言表示，「打到痛處了」、「有錢人才會有多餘的錢去存啦」。