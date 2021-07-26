北部、東半部周三起變天！氣象專家吳德榮表示，由於西南季風北移，今明兩天南部有局部陣雨或雷雨，並擴展至中部，有較大雨勢發生，午後北台灣山區也有對流發展。周三至周五不穩定大氣影響範圍擴大，除了中南部有雨，北部、東半部午後亦有局部短暫雷陣雨的機率。周六至下周三雨勢繼續增大，影響範圍無減小的趨勢。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲10天、也就是今天至下周三(8月4日)的模擬顯示，季風低壓環流緩慢北移，原本位置比較偏南的西南季風逐漸向北調整並移至在台灣附近。西南季風為高溫、高濕很不穩定的環流。台灣的天氣將是迎風面中南部有強對流發展，將連續多日、累積大量的降雨，應慎防致災的可能。背風面北部、東半部則是晴朗酷熱。

最新歐洲(ECMWF)模式，模擬8月4日20時地面氣壓及累積雨量圖顯示，「季風槽」通過台灣伴隨明顯降雨。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

吳德榮表示，今明(27日)兩天南部有局部陣雨或雷雨，並擴展至中部，注意較大雨勢，午後北台灣山區亦有對流發展的機率。背風面北部、東半部則是高溫、酷熱，最高溫可達38度以上，要注意防曬、防中暑，今天氣溫北部25至38度，中部26至35度，南部25至34度，東部24至39度。

吳德榮表示，周三至周五(28至30日)天氣型態雖然類似，但西南季風向北調整，不穩定大氣的影響範圍擴大、雨勢也有增大的趨勢；除了中南部有陣雨、雷雨，北部、東半部午後亦有局部短暫雷陣雨的機率。

吳德榮表示，周六至下周三(31日至8月4日)西南季風持續，季風槽甚至調整至台灣附近，模擬的雨勢繼續增大，影響範圍無減小的趨勢；期末模式雖有不確定性，但模擬大環境仍未脫離多雨的型態，應密切觀察。