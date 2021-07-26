佛奇談新冠變種病毒

就在未接種新冠疫苗的民眾確診率飆升之際，美國新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）警告，美國正朝「錯誤的方向」走。

據BBC新聞網26日報導，Delta新冠變種病毒在接種率低的區域攀向感染高峰。佛奇說，衛生官員為了遏制確診病例，正考慮要修正已接種疫苗者的戴口罩守則。此外，他指出，有關單位也在評估，要讓較容易患病者打加強疫苗。

佛奇說，美國正變成未接種者新冠大流行的狀況。官方數據顯示，美國有49%的人口，也就是超過1.627億人已完成疫苗接種。而在4月之前，美國在接種疫苗上原本領先許多國家，但4月後接種率卻開始下降。

而在接種率上，美國南方各州特別低，有些地方打第一劑疫苗的比例甚至還不到一半。就在5、6月新冠確診數降低後，美國每天的確診數又開始攀升。美國至今已有超過3400萬人確診，逾61萬人喪生，在疫情復燃後，相關數字也隨著上升，而這趨勢有部分是因高傳染性的Delta變種病毒迅速蔓延所致。

其中疫情飆升最快的州，是如佛州，德州和密蘇里州等接種率較低的州。稍早公共衛生局局長莫西（Vivek Murthy）說，在新冠死者中，有99.5%都沒有接種疫苗。另一方面，原本美國疾病管制與預防中心（CDC）說，接種過兩劑疫苗的民眾可以不戴口罩，恢復疫情前的活動。但佛奇說，地方政府可以在現有的CDC綱領下，頒布自有的規則。例如，洛杉磯就規定，無論有沒有接種疫苗，民眾在室內時都必須戴口罩。