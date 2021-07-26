民眾黨立委高虹安批交通部花了9千萬元做VR旅遊體驗，把紓困預算大撒幣用於數位觀光；交通部則表示是「為後疫情做準備」。對此，前立委孫大千直指，高達8400億的紓困預算，並沒有成為台灣人民的救命錢，而是變成了民進黨自己的私房錢。

孫大千今（26）日在臉書質疑，8400億的紓困預算變成民進黨的私房錢，並提出4個問題，首先他問道，這項計劃和紓困或者防疫有什麼關係？為什麼不把錢花在迫切需要協助的民眾身上呢？

第二，孫大千表示，因本土疫情導致台灣觀光業全面停擺、哀鴻遍野，為什麼不把經費直接補助觀光產業，而是花9千萬去打造一個360度的智慧觀光網站？

孫大千並指出第三點，投標的三家廠商都和民進黨關係密切，或是和前交通部長林佳龍交情匪淺，這中間有沒有量身訂作的綁標問題？或者是圍標問題呢？檢調單位又睡著了嗎？

最後第四點他說，9千萬可以讓9千人得到1萬元的紓困補助；可以買到10萬劑的BNT疫苗；可以買到450台的救命神器，這都是台灣當前最需要的，林佳龍卻拿來建置一個網站，這不是糟蹋台灣人民的民脂民膏嗎？