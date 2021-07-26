下半年全球經濟重解封後，消費電子看旺，蘋果將推出3年來最強新機iPhone13，法人看好蘋果新機拉貨潮，帶動相關零組件業績水漲船高，蘋果概念股也將有所表現。

法人指出，新款 iPhone 有望於今年9月正式發佈，同樣分成普通版iPhone 13以及較小的iPhone 13 mini與兩款「Pro」機型，據稱「Pro」機型將會具備LPTO OLED隨顯顯示器，儲存容量最高可達1TB。在無線充電方面，iPhone 13系列都將擁有更快的MagSafe無線充電速率（目前透過MagSafe充電最高為 15W）。

此外，Apple也將於7月28日將公布財報，同時釋出下季展望，可望為蘋概股注入強心針，身為iPhone最大組裝廠鴻海(2317)董事長劉揚偉率先喊多，強調下半年展望樂觀。

iPhone13今年規格再升級，尤其在劉海等外觀會有較明顯的改變，以及歐美各國解封後有機會於第4季掀起報復性消費，市場對iPhone13銷售表現均樂觀以待，將為台灣的蘋概股包括半導體、組裝廠、機殼、印刷電路板、軟板、光學鏡頭等供應鏈注入強心針。

蘋概股7月以來呈價現價量齊揚，新機iPhone13發表利多，可望提前帶動包括鴻海(2317)、鴻準(2354)、和碩(4938)、仁寶(2324)、緯創(3231)、廣達(2382)、大立光(3008)、可成(2474)、穩懋(3105)、嘉聯益(6153)、金像電(2368)、華通(2313)、南電(8046)等股價獲得支撐。