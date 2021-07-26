「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）日前曾於最新影片中預測，下半年因木星行逆行，許多國家將面臨第三波疫情，至於高峰則落在明（2022）年4月。對此，命理專家小孟老師抱持不同看法，表示明年的星相是難得大好的星相，且明年2月後就會很順，疫情可以控制。

小孟老師於談話性節目《新聞挖挖挖》中指出，看星相後發現，明年4月的星相是難得的大好星相，因為金星、火星、木星及海王星皆落在雙魚座，且全部都是順行；反而是今年下半年有7顆行星都逆行，因此下半年會很不順。

小孟老師進一步說，明年2月過後，就會開始一路很順，因為星相都是走雙魚座的關係，但也因為雙魚座都走水、走海，也就是說明年幾乎都是屬於水災、淹水等災害，不過疫情方面是可以控制的。

另外，針對阿南德曾說不能只單靠疫苗抗疫，否則長期下來恐會造成無法彌補的傷害，命理師廖美然解讀，阿南德可能是認為我們目前僅靠疫苗對抗新冠病毒，使身體得到抗體，但打疫苗身體產生抗體後，卻不清楚是否對人體內產生後遺症，才會有此一說。

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