小編今天(26日)精選5件不可不知的國內外財經大事。科技巨擘蘋果、超微（AMD）、Google母公司Alphabet、臉書、特斯拉等，將陸續公告營運狀況，與台股半導體族群關係緊密，巧合的是，半導體族群的聯發科、聯電、瑞昱、力成、精測、日月光投控、智原、穩懋等全都在本周開法說，內外資大型研究機構把握時機，力推半導體護國神山群，扛台股多頭大旗。

【1】台、美科技大秀 電子多頭再起

台股行情進入重振旗鼓關鍵期，美國科技股財報周登場，台股多家半導體大廠亦將接連公告營運成績、釋放展望，內外資聚焦台股半導體護國神山群，大型研究機構首推聯電、聯發科，取代暫時熄火的台積電，可望再掀台股電子新行情。

【2】輝達次世代GPU 回歸台積

據業界消息指出，繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）將推出次世代Ada Lovelace架構繪圖處理器（GPU），並採用台積電5奈米製程量產，Ada Lovelace架構GPU除了將率先採用在任天堂OLED版本Switch遊戲機，明年將搭載在新一代RTX 40系列顯示卡。NVIDIA上代Ampere架構GPU採用三星晶圓代工8奈米量產，新一代產品將回到台積電投片。

【3】ABF載板 國際大廠加價搶

包括英特爾、超微、輝達（NVIDIA）都預期下半年中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）恐持續呈現缺貨，原因包括晶圓代工或自有晶圓廠先進製程產能吃緊，以及封裝用ABF載板嚴重缺貨。英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在上周法說會中證實下半年ABF載板將持續缺貨及漲價，會積極與供應商合作解決產能短缺問題。

【4】首度衝進前十 中鋼市值 躍全球鋼廠第六

全球鋼廠市值排名大更換，中鋼受惠於鋼鐵股價大漲，市值突破5700億元，超車日系同業，躍居全球鋼廠第六。目前全球鋼廠市值排名第一名的為ArcelorMittal，第二名為美國Nucor，第三為韓國POSCO，第四為中國大陸寶武鋼鐵，第五為印度JSW Steel，第六為台灣中鋼，日本製鐵落到第八名。

【5】本周116家除息 大盤月K線拚收紅

上周台股震盪拉回，7月來指數累計仍跌182點，本周聯發科、日月光投控等科技法說密集登場，加上國泰金、富邦金等116家除息；專家看科技法說正面、新冠防疫警戒降為二級及美股強勢等，盤勢震盪趨堅行情，大盤月K線有望收紅，看好IC設計、蘋果供應鏈、貨櫃三雄、二線塑化等題材類股。