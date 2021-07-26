前鼎富證券周姓董事，受託為陳姓富商代操股票，卻未經陳同意，擅自賣光股票，將上億股款匯至自己帳戶，事後陳急需用錢，要求周結清，才發現周竟在股價低檔時擅自賣股票，認為損失近2000萬差額，憤而提告。台北地檢署依違反《證券投資信託及顧問法》、《刑法》偽造文書、背信罪起訴周男。

起訴指出，周、陳自2008年即合夥投資股票，雖然虧損，但陳因往來兩岸工作，無睱他顧，認為周是證券公司董事，具有專業，另委請周代操股票，先後於2008至2011年匯款4400多萬、2013至2014年匯款1.8億，指示周投資譜瑞KY、佳邦股票，周因而獲取1300多萬報酬。

2015年因陳、周有鉅額資金往來，被國稅局盯上函詢周，周即使用陳男特定證券帳戶交易股票，但周因缺錢花用，在未獲陳同意下，自2016年1月至2月間，將陳男指示買進的536張譜瑞KY股票全數賣光，將股款、證券商拆讓退款共1億932萬多元轉匯自己帳戶。

周為掩飾賣股行逕，製作不實損益表，寄送電子郵件告知陳，後來陳因家中突遭變故，急需用錢，於2017年8月指示周將損益表上記載現股全部賣出，周即將200張佳邦賣出，將股款及股息共596萬多元匯給陳。

至於譜瑞KY股票部分，陳估算可得款8040萬多元，但周僅於2017年10月間陸續匯給陳5540萬多元，但差額1998萬多元，周則拒絕交付，陳終止雙方委任關係，並在券商VIP室協商，周才坦承私自賣出譜瑞KY，並將款項挪用己用，陳進而發現周是在股價低檔時賣股，憤而提告。