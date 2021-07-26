大陸流量女神楊冪擁有精緻五官和火辣身材，在戲劇和綜藝都有亮眼表現，一舉一動都是外界關注焦點，近日她低調上街購物，身邊僅跟著一名助理，但在人群中依舊搶眼，立刻就被認出來，讓網友忍不住驚嘆「真人比精修還要瘦」。

近日暫時沒工作的楊冪，連續2天被捕獲到商場購物，第一天穿背心短褲搭西裝外套，第二天則是T恤短褲搭黑色網襪，製造下衣失蹤的感覺，雖然她都用口罩帽子遮住大半張臉，不過一雙白皙筆直長腿格外吸睛，大腿幾乎快和小腿一樣細。

楊冪上街購物被捕獲。(圖／翻攝自新浪娛樂)

楊冪短褲配網襪，好身材全都露。(圖／翻攝自新浪娛樂)

而楊冪雖多以黑色私服為主，但時尚感仍十足，身材和氣質在人群中依舊過於搶眼，讓網友都驚嘆「好好看，真的好優越」、「人群中好出眾」、「一看就是大明星」、「她是怎麼做到穿網襪都這麼好看，一點都不俗」。

網友也發現，楊冪逛街時，身邊僅跟著一名助理，且購物的東西她都自己提，完全沒擺出明星架子。擁有「腿精」稱號的楊冪，在纖細的身材下，有著超有料的傲人上圍，因此也被暱稱為「大冪冪」，總能駕馭各種風格的服裝，讓她成為時尚界寵兒。