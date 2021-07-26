中央流行疫指揮中心指揮官陳時中昨(25日)宣布，傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議整體討論後，認同可以混打，初步考慮先從一到三類的第二劑間隔10周以上做相關規劃。對此，藥師林士峰昨直言，從去年開始，台灣一直有個標準作業流程，那就是北市長柯文哲提出建議或問題，民進黨支持者出征、檢討柯，後來中央宣告採納建議。

林士峰在臉書提到，當柯文哲提出建議或問題，像是防疫旅館、跨縣市疫調平台、北農事件的疫苗焦土戰略、學生上課分艙分流、疫苗混打後，「民進黨民意代表或官員以及支持民進黨的醫師出來痛批，親綠粉專發梗圖，民進黨支持者出征，檢討柯文哲」。

林士峰接著說，中央宣告採納柯文哲建議，「痛批的公眾人物裝傻，也不會因爲罵錯道歉，民進黨的支持者以及親綠粉專就像沒罵過一樣。無限迴圈」。這也讓他表示，「讓我們繼續檢討柯文哲」，更貼出柯文哲過去談到疫苗混打遭指揮官陳時中、行政院長蘇貞昌打槍的相關新聞。

有網友在該篇貼文底下留言表示，「一時沒發現 查了一下還真的是這樣」、「您知道的太多了」、「只要柯文哲提出來的，先反在說」、「這個流程非常標準」。