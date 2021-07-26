面對東京奧運預賽首戰爆冷輸給法國的窘境，美國男籃開始狂找藉口了嗎？根據人在東京的《The Athletic》記者喬瓦登爆料，不僅美國總教練帕波維奇相當不滿自己執教戰績，就連美國男籃球員也都開始抱怨帕總，強調他只採用馬刺進攻體系。

在美國男籃昨以76比83不敵法國後，這是他們自從2004年雅典奧運輸給阿根廷之後，首次在奧運賽程輸球，也是美國男籃自從1992年奧運派出NBA球員後，所打的56場比賽首次得分低於80，帕波維奇帶領美國戰績更僅11勝6敗。

「帕波維奇被自己帶領美國男籃的戰績嚇到了，他很在乎那些失利，那讓人相當難受，」喬瓦登表示，「美國男籃球員也感到失望，在昨天返回休息室的路上，他們抱怨帕波維奇仍在美國隊使用馬刺進攻體系，他們認為應該有更好的打法。」

只是這支美國男籃確實存在著磨合時間太短的嚴重問題，畢竟受到NBA賽季結束太晚影響，不僅在拉斯維加斯訓練時間與熱身賽場次太少，戴文布克、哈勒戴與米德頓等人直到昨天凌晨才趕到東京，根本還沒怎麼訓練就上場了，當然打來如同一團散沙。