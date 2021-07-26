從去年下半年開始，航運股受惠於全球需求強力反彈，運費持續攀高的激勵，股價已翻了數倍，有不少投資人藉此大賺一筆，有名29歲網友分享自己的投資經驗，前年以100萬進入股市，今年3月賺到300萬後全部ALL in長榮期，短短4個月翻到7900萬，引起網友熱議。

該名網友在PTT論壇上表示，前年以自備的50萬及跟家人借的50萬約100萬投入股市，到今年3月已翻到300萬，後來決定ALL in長榮期，並以十日線操作，跌破賣出站上歐印，直到破十日線，以均價180多元全部賣出持股，最終已實現損益來到7900萬。

原Po藉著航運股這一波驚人行情大賺，但他也決定未來要分散投資風險，「這波會賺到很懷疑自己是運氣好，所以已經買房也打算物色土地穩穩投資，剩一千萬留在股市去看自己能否有這實力再賺下去。」

此外，原Po為了證明自己所言不假，Po出對帳單證明真有其事，同時也附上駕照證明自己81年次，今年才29歲，年紀輕輕就靠著投資股市「財富自由」，文章一出引起網友們熱烈討論。

網友紛紛留言表示，「太猛了」、「少年股神是你」、「只能說心臟真的很大顆」、「賺到爛了」、「太神啦，恭喜財富自由」、「抓到時機又敢ALL IN，直接財富自由」、「飆股一直都有，看你敢不敢歐印而已」、「有運氣更有膽識啊」。

有網友也認為原Po選擇將賺的錢轉移到房地產是聰明的選擇，「最後去買房，聰明」、「跑去買房地產很可以啊，很聰明」、「要記得把錢守起來，這才是真的」、「推買房觀念正確」、「原Po看起來有點料，前面都已經翻3倍了，未來加油啦」。