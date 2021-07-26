新北市副市長劉和然今上午接受廣播「羅友志嗆新聞專訪」，談及疫情，劉說，最重要的是疫苗施打跟採購，希望政府持續做並加快速度，不要排斥別人來買，也不要用數字讓國人望梅止渴、畫餅充飢，買到3600萬劑疫苗，結果只有100萬劑在年底進來，另3500萬劑是明年2000劑、後年1500劑。

劉和然說，新北市把口罩拿下來當做最後把關要素，因為這次病毒傳播就是口沫相傳，所以對於開放餐飲內用，新北比較審慎保守，強調台灣現在疫苗量890.3萬劑，台灣 2350萬人口，達到群體免疫效果、需全國民眾6成施打要1410萬劑，就算全部算打第一劑覆蓋率也還不到4成。

另對於莫德納疫苗將屆期卻沒打完，新北市也被點名，劉澄清說，雙北還有要打第二劑的人早就預約完了，沒有期限問題，這議題造成民眾的不安及誤會，重申剩餘量是未施打量，中央不要以為這樣會讓國人會忘了政府採購疫苗不足，盼中央加入購買疫苗，達成國人6成施打率，以達到群體免疫效果，再談解封降級心裡會比較踏實。