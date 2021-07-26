加拿大女壘對戰地主日本出現中斷賽事的抗爭事件，加拿大總教練馬克史密斯(Mark Smith)對於主審拒絕他在1出局的時候更換投手而感到憤怒，乾脆在第5局的時候把球員全撤下來，比賽一度停擺。馬克史密斯說什麼也不肯讓，當場發函向世界棒壘球總會（WBSC）抗議！

折騰老半天，WBSC接受加拿大的陳情，馬克史密斯終於換上他想要的投手Danielle Lawrie，她是打過兩次奧運的國手，最後也真的沒失分。然而雙方打到8局延長賽仍是日本以再見安打1-0險勝。這場事關金牌戰門票，加拿大很重視，可惜他們贏了抗爭但輸掉了比賽，現在只能與澳洲或墨西哥爭搶銅牌。加拿大投手賽後傷心落淚，加國女壘從未拿過奧運獎牌，最接近的一次是北京奧運的第4名。

另一頭美國女壘隊奮力2-1擊敗澳洲，將與日本爭奪金牌，日本首戰以王牌投手上野由岐子先發，8-1「扣倒」澳洲。由於女壘在2008年北京奧運之後跟著棒球一起消失，日本相隔13年才獲得寶貴的衛冕機會。下屆巴黎奧運確定沒有棒壘球，這一次美國或日本摘下金牌之後，最快要等到2028年美國當地主的洛杉磯奧運才有機會再戰。