明天起全台降為二級警戒，但交通運輸第一線從業人員還沒打疫苗，交通局將於今、明兩天安排客運司機接種疫苗。市議員陳世凱今天指出，許多業者向他投訴，表示如果全部擠在這兩天施打疫苗，將造成排班調度上的困難；呼籲市府增開時段提供駕駛施打，以避免相關情形發生。

陳世凱表示，根據客運業者陳述，上週五交通局通知造冊駕駛於7／24、26、27安排至快打站接種疫苗，有業者當下反應，既然疫苗已經爭取到，那是否可以把接種時間拉長，更有業者表示如果全體駕駛員在指定時間內施打，將會造成在往後幾天排班發車造成困擾。

交通局回覆卻只有“瞭解 一起努力”，讓各業者陷入兩難，如果不安排駕駛員施打，恐造成駕駛員在執勤上有染疫風險，但如果安排駕駛員前往施打，倘若副作用在其工作時發作，恐造成乘客及交通上的危害。

陳世凱說，安排駕駛員接種疫苗對駕駛及乘客將會更有保障，但是也需要將值勤上相關因素列入考量。以台中較大型的客運業者預備駕駛大概為3至5位，中小型業者為1至3位，但如果在尖峰時段發生狀況時，這將是完全不夠的。

陳世凱認為，不只是駕駛員需要接種疫苗，交通局忽略掉了第一線的現場人員舉凡站務、技師等，都是與第一線駕駛員有密切接觸的人員，但在這一批疫苗卻未將其列入名單，恐將造成工作危險的提升；呼籲市府交通局將現場第一線人員同步列入，保障客運業者從事業務上的安全。