【愛傳媒簡秀枝專欄】奈良美智（YOSHITOMO NARA，1959-）再次冒著疫情，飛來台灣，這回為特展，落腳高雄。隔離14天，專注工作，佈完展覽，錄完視頻，奈良美智揮一揮衣袖，不帶走一片浮雲，於22日又瀟灑離境，飛返日本。

這是奈良美智第一次到高雄，除了旅館與高美館外，他沒有在高雄多走動，連陳其邁市長也尊重藝術家，僅以致贈在地美食，表達歡迎之意，並沒有安排拜會見面。

奈良美智曾經允諾在台灣的每一次特展，一定要親自飛來佈展，依照自己訂定的嚴格規定，早在7月上旬，他輕車簡從，專程飛抵高雄，作了14天的隔離，在結束隔離之後，他聚精會神，親自參與佈展工作，仔細檢查展場的每一幅作品，推敲每一個牆面，希望用最大的誠意，呈現最完美展覧氛圍給港都民眾。

這已經是奈良美智在今（2021）年第二次來台，前一次是今年初，為了台北藝術大學關渡美術館的首展。

雖然奈良美智盛名滿天下，在國際藝術拍賣市場紀錄上，已榮登日本最高價藝術家，他的重要作品，早已億來億去。例如，2019年10月間，一幅234 x 208cm的《背後藏刀》，拍下1.95億元港幣天價成績，羡煞不少同儕。

然而，奈良美智樸素低調，有情有義，對於台灣民眾在311核災中，慷慨解囊，又在去年疫情之初，大手筆捐贈口罩到日本，讓他感念萬分。透過社群媒體，他直接向蔡英文總統表達謝意，因而與蔡總統對上話。

蔡英文總統對他的謙卑溫潤印象深刻，同時也知道他的當代創作，倍受肯定，因此力邀他到台灣分享創作成果。

力圖來台報恩的奈良美智果然答應了在台灣的巡迴特展，因此早在農曆年期間，首度應邀來台，冒著疫情正夯，飛行高風險，而且每一次進出各國門，必須忍受長達14天的隔離。

奈良美智求完美心切，每一個在美術館舉行的重要展覽，他堅持親自佈展，忠於藝術專業的精神，令人感佩。

奈良美智熟諳媒體生態，他不樂見每一次的展覽，都淪於市場炒作話題，所以，在台北的首展，除了主辦單位之請，錄一段影音視頻之外，婉拒所有媒體採訪。

就連跟蔡英文總統惺惺相惜的情誼，他也是選擇在離台前夕，進入官邸和蔡英文總統共進早餐，當面表達謝忱，並話家常，還有親自抱抱蔡總統愛貓蔡想想，然後就匆匆離境，留下關渡美術館開幕儀式中，蔡英文總統、陳建仁前副總統都分工扮演不同場次的主賓，藝術家卻刻意缺席的罕見場面。

這回展覽移師高雄，台灣的疫情更嚴重，已達三級警戒，但奈良美智不為所懼，他仍依照承諾，再次飛抵高雄，又接受14天隔離，然後參與高美館佈展工作。

奈良美智此次為高雄的展覽，自1980年代迄今跨度超過30年的經典創作元素與亮眼新作，包含台北關渡美術館展出的53件展品，26幅新作，共展出繪畫、素描、攝影、雕塑等79件作品。

有關增加 的26 件新作，包括今年初來台佈展隔離期間創作的 8 件素描作品、1件在今年初完成，也是首次在海外公開的繪畫作品、2019年畫在紙板上的《山子姊姊 YamakoSister/older》與《山子妹妹 YamakoSister/older》，還有《旅行的山子 Traveling Yamako》系列 15 件攝影作品。他希望藉著畫作，表達對台灣抗疫的鼓舞與信心。

奈良美智在視頻中特別推薦，他以山型發想，創作了山子姐妹，並在日本北方，他的家鄉在北海道青森縣，他在靑森縣與山形縣一帶，拍攝許多攝影作品，首次在日本境外展出，他非常期待分享家鄉景物與情誼。

高美館長李玉玲曾留學日本上智大學，說得一口流利日語，除了陪同奈良美智佈展，還仔細聆聽藝術家的心情故事，轉達高雄人對該特展的期待。

第一次到高雄，奈良美智十分好奇，但是疫情當前，並沒有多作走動，期待疫情趕快過去，他還要再來。

戴著藍色棒球棒，露出斑駁白髮，身著T恤衫，看似輕鬆，然而，奈良美智在靦腆的笑容中，力邀高雄民眾去參觀他的特展，他懇切表達他很滿意這次的作品呈現，與高美館空間，作了很好的互動。他衷心期盼民眾觀展之後，透過SNS及Facebook ，給予觀展後的心得回饋，他會設法收集與閲讀。

由於特展下一站將到台南，奈良美智非常在乎台灣民眾，對他特展的看法，他希望充分理解後，以作為下個特展的修正參考。

當一切就緒，奈良美智在李玉玲館長的見證下，録了視頻談話，他謝謝許多人，也解釋了此行的良苦用心，誠懇憨直的微笑中，再次留給台灣觀眾深刻而美好的印象。

然後，奈良美智又揮一揮衣袖不帶走一片浮雲，離開港都，返回日本。

高雄市長陳其邁，副市長史哲非常重視奈良美智在高雄的特展，也非常尊重藝術家在疫情中，低調謙遜的個性，沒有多加叼擾，但送了很多在地美食，讓奈良美智私下品嚐。

親自陪伴奈良美智多時的李玉玲館長強調，藝術的精神在逆境之中，更顯力量，對於奈良美智來說，親自完成佈展，也是他創作中重要的一環，因此即便需要再次歷經隔離期，他還是以最真摯用心的態度，面對自己的作品與展覽，就如同藝術家在前次來台隔離期間中所描繪的每位女孩，水亮澄澈的大眼中，傳遞著堅定而溫暖的能量，鼓舞眾人勇敢地邁步向前，這份情誼，彌足珍貴。

由於下一站特展在台南市立美術館，奈良美智曾專程繞道台南，親自勘查一下美術館環境，慎重其事的作法，讓人對他刮目相看。

高雄「奈良美智特展」自本（7）月24日至10月31日，全面免費入場、採線上預約制。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者臉書截圖。

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