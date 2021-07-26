儘管先前謠傳快艇球星「可愛」里歐納德考慮出走，也吸引包含尼克、熱火、獨行俠等隊招募興趣，不過《ESPN》權威記者沃納洛斯基26日獨排眾議，強調里歐納德當前只想跟快艇續約，沒有興趣做出其他選擇，卻也預告里歐納德下季提前報銷了。

目前還跟快艇擁有最後1年球員選項合約的里歐納德，今年夏天可以選擇跳脫合約成為自由球員，也可選擇跟快艇完成4年1.76億美元的續約，假如他選擇執行跟快艇最後1年合約，到了明年夏天，就可簽下5年2.065億美元的頂薪合約。

只是快艇把里歐納德繼續留下，就可能面對他在2021-22年球季整季都無法上場的殘酷現實，因為他在今年季後賽期間不慎造成右膝前十字韌帶撕裂的重傷，就算已經接受手術修補，仍預計至少缺席9到12個月，下個球季不太可能上場。

根據沃神收到線報，里歐納德已經打算下個球季完全休兵，期望能讓自己完全康復面對接下來的賽季，光看他在今年季後賽場均30.4分、7.7籃板及4.4助攻、命中率高達5成73的高效表現，快艇確實不太可能放走這名「天之驕子」，就算擺明下季都不打也沒差。