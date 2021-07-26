「世界球后」戴資穎被視為東京奧運女單奪金大熱門，戴資穎場上表現亮眼，台下謙虛又親民，深受許多粉絲喜愛，而近日就有網友翻出戴資穎在12歲時登上節目《我猜我猜我猜猜猜》的影片，當時戴資穎就大器說要「打到奧運」，如今她真實現目標，正在東京奧運為台灣征戰。

近日有網友翻出，戴資穎在14年前參加節目《我猜我猜我猜猜猜》的片段，當時才12歲的戴資穎當時頂著帥氣短髮，樣貌青澀的她不時露出靦腆笑容，而來賓向戴資穎要求示範跳高，未料戴資穎一跳，鞋子就瞬間噴飛，她害羞模樣實在萌翻，當年戴資穎接觸羽毛球僅4年時間，就拿下30多個大小獎項，她一天平均練習5到6個小時、早上6點就要起床練習，進行揮拍400下、折返跑225趟、米字步伐225趟等練習。

戴資穎14年前參加節目《我猜我猜我猜猜猜》的片段曝光。（圖／取材自yixuan lin Youtube）

節目來賓王傳一當時則問戴資穎，在羽球生涯是否有設定終極目標？戴資穎則毫不猶豫回答：「打到奧運啊」，如今戴資穎不僅是台灣羽球第一人，更是羽球女單排名世界第一的運動員，現在更實現自己的終極目標，登上奧運賽事殿堂。

戴資穎12歲就立志要登上奧運。（圖／取材自yixuan lin Youtube）

戴資穎上節目的片段再被翻出，網友也驚呼：「實現奧運夢想啦！小戴加油！」、「今年2021站上奧運大放異彩了」、「小戴加油」、「小戴 妳真的好棒」、「當初應該沒想到戴資穎現在已經是名符其實的世界第一了，就差一個奧運金牌了，加油戴資穎」。