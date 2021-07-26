東南亞各國為對抗新冠新變種病毒株，各個是忙得人仰馬翻。不過，疫情並沒有因此而退縮，因此東南亞國家協會（東協）各區紛紛祭出更嚴厲社交禁令。目前，東協商業活動無法正常運作，再加上當地疫苗接種率仍然無法提升下，經濟成長命脈的出口也首當其衝。2021年經濟成長是否如先前外界所言可鹹魚翻身，現在看起來尚有頗多變數。

隨著變種病毒盯上東南亞各國，當地未來經濟成長表現，立刻引起市場擔憂。對抗新冠病毒，東協地區曾獲得短暫勝利。不過，目前的新變種正把東南亞各國打得是鼻青臉腫。

而整個亞洲區近日來看，光是在21日，就增加1萬多名新確診與3,000位疫歿者，醫療量能壓力大增外，社會成本也跟著快速上升。根據統計，印尼、泰國與馬來西亞正受嚴峻疫情所苦，相對地，印度、菲律賓和台灣似乎有減緩現象。

以病情升溫的泰國與印尼來說，雖有較嚴格的社交禁令，不過與2020年相比，規模比較沒那麼大。因此，經濟成長影響性相對而言也會比較小。不過，外界憂心的是，若變種病毒發再發威，新確診與疫歿者大增時，倘若東協各國又再緊縮禁令，景氣復甦就有可能要擔心了。

印度當地的染疫高峰期雖慢慢消逝，但可以看出新冠病毒已向東移，包括印尼、馬來西亞、泰國與韓國，均有每日新確診數創新高消息。

至於新加坡與台灣，2020年雖都宣稱成功控制疫情，但在4月與5月期間新染疫者卻暴增。目前，台灣想辦法要把疫情壓下去，而新加坡則是在22日，重新限制民眾隨意移動，就是要抑制社區群聚感染。

醫療專家指出，觀察印尼、泰國以及馬來西亞的新冠疫情，這些區域的染疫高峰期還沒來到，因此，實在不敢想將來會變成怎麼樣。新變種病毒株再度肆虐東協各國，當地政府又重返2020年近乎封城狀態，也沒人知道經濟會如何發展。

從印度本波嚴峻疫情了解到，只要民眾不要到處趴趴走，變種病毒不到處擴散下，疫情就可漸緩。這些東協國家雖加緊腳步拚打疫苗，但疫苗數量不夠，使得接種率還是無法到達理想狀態。

基本上，新冠疫苗就是東協地區未來經濟成長的藥方。因此，各地政府應該快點拿到足夠疫苗、研究施打方式以及快速建立涵蓋率才對。