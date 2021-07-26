新光鋼(2031)受惠鋼市量價齊揚，第二季營運創新高，單季每股純益3.04元；上半年稅後純益達15.76億元，每股稅後純益5.04元。

新光鋼公布2021年第二季財報，受惠國內鋼鐵內需市場行場熱絡，單季營收38.7億元，季增19.7%、年增76.7%；淨利9.6億元，年增356%、季增54.5%。

新光鋼公司表示，第二季的營收主要受惠國內鋼鐵內需市場行場熱絡，國際原物料價格隨著美國及中國兩大經濟體同步加強推動基建方案，強力支撐國際鋼鐵需求，鋼價上行趨勢已形成，將支持公司的業績成長。

新光鋼第二季營運創新高，上半年營運同創新高，上半年營收71.05億元，年增63.8%。上半年稅後純益達15.76億元，每股稅後純益5.04元。

展望下半年，新光鋼表示，第二季每月營收約13億元，7月可望延續此動能，第三季淡季不淡，第四季進入傳統旺季，目前也看到許多業者積極購料，為旺季做準備。